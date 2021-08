Affaires avec un coeur | Extrait du livre : The Solutions Factory par Arun Maira

La toile de fond de la réunion était les conditions des personnes et de l’environnement, qui ne semblaient pas s’améliorer aussi rapidement qu’il était nécessaire pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. Pendant ce temps, les entreprises affichaient des performances financières excellentes.

Les tours jumelles Petronas à Kuala Lumpur, les plus hautes tours jumelles du monde, sont reliées par un pont aérien à deux étages à 170 mètres au-dessus du sol, qui est le plus haut pont à deux étages du monde. Il permet aux personnes aux niveaux les plus élevés des tours de traverser sans se soucier du tout de descendre au sol.

Dans le monde de la richesse, une tour est la tour de l’éducation avec les écoles de commerce au sommet. L’autre est la tour de l’entreprise avec les C-suites des plus grandes entreprises multinationales à son sommet. Les meilleurs étudiants des meilleures écoles de commerce sont choisis par des sociétés de conseil internationales de renom, telles que McKinsey & Company, Boston Consulting Group et Bain & Company. Ils traversent le skybridge pour conseiller les PDG et les CXO dans les bureaux au sommet de l’autre tour. Les écoles de commerce offrent un ascenseur rapide aux étudiants qui souhaitent gagner rapidement des salaires élevés. Beaucoup rejoignent des sociétés de conseil en gestion. Le conseil en management offre un pont entre le monde de l’éducation et le monde de l’entreprise, haut dans le ciel.

Dans le nouveau millénaire, de nombreux jeunes, qui ont atteint le sommet de la tour de l’éducation par l’ascenseur rapide via les écoles de gestion, recherchent un autre pont pour se connecter avec le monde. Ils ne sont pas enclins à travailler dans le monde des affaires.

En 2006, avant la crise financière mondiale, alors que le Dow Jones atteignait des sommets jamais atteints auparavant, une importante réunion s’est tenue à Cleveland. Le sujet de la réunion était « Business as an Agent of World Benefit ». La provocation pour la réunion était la preuve croissante de plusieurs enquêtes multi-pays de la baisse de confiance dans les sociétés commerciales. De toute évidence, en tant que consommateurs, les gens semblaient satisfaits des produits et services fournis par les entreprises et en tant qu’investisseurs ravis de la performance de leurs actions, mais en tant que citoyens, ils attendaient beaucoup plus des entreprises.

La réunion a été convoquée par l’Academy of Management et le Pacte mondial des Nations Unies. L’Academy of Management est la plus grande organisation d’enseignants en gestion d’entreprise au monde avec plus de 18 000 membres. Comme l’a dit l’un de ses membres, il s’agit du « Teamsters Union » des professeurs de commerce. Le Pacte mondial des Nations Unies, fondé en 2000, est une organisation internationale de sociétés commerciales qui se sont portées volontaires pour mener leurs activités de manière à accélérer la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. Commençant avec quarante membres en 2000, le pacte comptait plus de 3000 membres sur six continents en 2006.

La toile de fond de la réunion était les conditions des personnes et de l’environnement, qui ne semblaient pas s’améliorer aussi rapidement qu’il était nécessaire pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. Pendant ce temps, les entreprises affichaient des performances financières excellentes. Par conséquent, un soupçon latent (contribuant à la méfiance généralisée à l’égard des sociétés commerciales) était que non seulement les engagements philanthropiques et RSE des sociétés sont inadéquats, mais que les opérations de base des entreprises peuvent, d’une manière ou d’une autre, contribuer aux conditions insatisfaisantes des personnes et des l’environnement.

La réunion a réuni 450 personnes de quarante pays – étudiants en gestion, enseignants d’écoles de commerce, administrateurs et dirigeants d’entreprise – et 1 000 autres personnes ont participé via une diffusion Web. Pendant trois jours, plusieurs leaders d’opinion du monde de l’entreprise et de l’éducation ont discuté de plus d’une centaine d’articles et ont entretenu un dialogue animé animé par David Cooperrider de l’Université Case Western, en utilisant les principes de « l’enquête appréciative » qu’il avait développés, selon lesquels l’intelligence de nombreux participants peuvent être combinés dans de grandes réunions.

Les points de vue des étudiants étaient révélateurs. Une enquête menée auprès de 2 100 étudiants de 87 écoles de commerce a révélé que 87 pour cent d’entre eux pensaient que les entreprises devraient travailler à des objectifs sociétaux plus larges, mais seulement 18 pour cent pensaient qu’ils le faisaient réellement. Alors que 36 % ont estimé que les écoles de commerce préparaient les chefs d’entreprise à travailler pour l’amélioration de la société, 70 % ont souhaité que les écoles de commerce modifient leur programme d’études pour former des individus socialement et écologiquement responsables, et 79 % ont déclaré qu’elles voulaient des emplois socialement responsables. Ce qui est également révélateur, c’est que si 63 pour cent des personnes interrogées ont déclaré qu’elles travailleraient pour une moyenne et grande entreprise après l’obtention de leur diplôme, seulement 33 pour cent ont déclaré qu’elles continueraient à y travailler après cinq à dix ans. La raison en était qu’ils devaient rembourser les prêts qu’ils avaient contractés pour leurs études, ils avaient besoin des salaires payés par les grandes entreprises, mais après avoir remboursé les prêts, ils préféraient faire un travail plus socialement responsable.

La jeune enseignante qui a présenté le sondage avait sélectionné deux énoncés qui, selon elle, exprimaient les sentiments des élèves dans l’ensemble. L’une d’elles était la suivante : « Le rôle clé des entreprises est de développer la société, pas les profits ». L’autre : « La rentabilité est facile ; changer le monde est difficile.

L'usine de solutions

Arun Maira

Maison aléatoire de pingouin

Pp 288, Rs 599

