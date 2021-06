Affaires des verts – L’Express Financier

Pour l’instant, l’achat de produits botaniques reste un phénomène de métro et de niveau I, et il en va de même pour le potager.

Le marché des cadeaux en ligne comprenant des plantes, des fleurs et des articles de fantaisie – qui valait environ Rs 2 000 crore au cours de l’exercice 2020 – a été en effervescence pendant la pandémie. Les pépinières et fleuristes en ligne tels que Root Bridges, myBageecha et Bloombombs ont vu leurs ventes augmenter. Cependant, bien qu’ils aient vu leurs entreprises s’épanouir au cours de l’année écoulée, les fondateurs de ces sites Web sont conscients que la mise à l’échelle sera une tâche ardue.

Le printemps dans leur démarche

Root Bridges, une pépinière en ligne, qui vendait principalement sur des marchés comme Amazon et Flipkart, a enregistré une multiplication par quatre de ses ventes en ligne au cours de la dernière année. Le PDG de la société, Udit Khanna, affirme que la pépinière hors ligne ne connaît pas autant de fréquentation qu’auparavant et que 90 % des revenus proviennent désormais du canal en ligne.

Saumitra Kabra, co-fondateur de myBageecha, affirme que son site Web a ajouté de nombreux primo-accédants cherchant à «verdir» leur maison. Il a fermé la partie hors ligne de l’entreprise il y a environ un an et demi.

Ferns N Petals, une place de marché pour les cadeaux et les fleurs, a généré des revenus de 500 crores de roupies au cours de l’exercice 21, en hausse de 30 % par rapport à l’exercice 20. Pawan Gadia, PDG, commerce de détail et en ligne, Inde, Émirats arabes unis et Singapour, Ferns N Petals, a déclaré que la société visait un chiffre d’affaires de 700 à 750 crores de roupies au cours de l’exercice 22. Gadia affirme que la demande dans le commerce de détail hors ligne est restée faible dans des catégories telles que les fleurs et les plantes d’intérieur, tandis que les ventes en ligne ont bondi de 30% au cours de l’exercice 21 par rapport à l’exercice 20.

Avec la demande inexistante de cadeaux d’entreprise, d’événements, de mariages, etc., les fleuristes puisent dans le segment des consommateurs pour créer une «culture florale». Bloombombs, par exemple, a introduit un forfait d’abonnement pour inciter les clients à s’inscrire pour des commandes importantes. « Depuis la pandémie, les gens achètent des fleurs pour eux-mêmes au lieu de les offrir à d’autres », explique Christine Langstieh, fondatrice de Bloombombs. Une boîte d’abonnement de fleurs coûte environ Rs 2 000 pour une livraison hebdomadaire, chaque mois. Ferns N Petals propose également un abonnement floral à partir de Rs 649.

Au cours des 14 derniers mois, des personnes ont également expérimenté la culture de leurs propres légumes dans leurs jardins potagers. Cela a incité Bayer, une multinationale pharmaceutique et des sciences de la vie, à présenter directement les semences potagères aux consommateurs.

Pour l’instant, l’achat de produits botaniques reste un phénomène de métro et de niveau I, et il en va de même pour le potager. « Dans le segment urbain, les marchés clés les plus demandés sont Bengaluru, Hyderabad, Pune et New Delhi », explique KE Muthu, responsable de Bayer Vegetable Seeds, Asie du Sud.

Graines de croissance

Le caractère périssable des plantes vivantes et des fleurs coupées en fait un défi logistique pour les entreprises. « Expédier des plantes coûte cher et si la plante est endommagée au cours du processus, nous devons la remplacer », souligne Kabra. De plus, les consommateurs hésitent à acheter en ligne des articles délicats comme des plantes et des fleurs, ce qui complique la mise à l’échelle de ces sites Web. Langstieh dit que l’éducation du consommateur est la première étape vers le développement de ce marché de niche.

Ferns N Petals s’est diversifié dans une gamme de produits, des gâteaux aux montres, pour répondre au marché plus large des cadeaux. Les pépinières et les fleuristes en ligne devront peut-être adopter cette stratégie. Harish Bijoor, fondateur de Harish Bijoor Consults, déclare : « Être une niche n’est pas astucieux. Ces sites Web devront élargir leurs offres pour toucher un grand nombre de clients tout en conservant leur offre de base comme attraction vedette. »

myBageecha s’est déjà associé à des marques proposant des produits inspirés des plantes et des fleurs. Des produits tels que des lampes de table, des blocs-notes, des porte-stylos et des signets représentent 30% de sa boutique en ligne. Bloombombs vend également des produits de style de vie tels que des bougies parfumées, des fleurs sèches et des jardinières.

Pour relever le défi de livrer des fleurs et des plantes fraîches, Bijoor suggère des liens avec des marchés qui livrent du lait et des produits d’épicerie.

