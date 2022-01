Affaires législatives : les États s’en tirent avec une législation nonchalante

Les législatures des États n’ont pas un record stellaire dans l’examen des lois ; 90 % des propositions législatives ont été adoptées par les législatures dans les cinq jours



Par Chakshu Roy

Le Parlement a été au centre de l’attention du public au cours de la session d’hiver qui vient de s’achever. Les nouvelles aux heures de grande écoute ont discuté de chaque loi adoptée par elle et de chaque cas de perturbation. Pendant ce temps, les législatures de 13 États se réunissaient pour leurs sessions d’hiver. Ces législatures ont adopté plusieurs lois importantes, mais leur travail et leur fonctionnement ont été ignorés. Voici un aperçu d’une partie de l’activité législative et des principaux problèmes liés au fonctionnement des assemblées d’État.

Plus tôt ce mois-ci, les législatures des États de l’Uttar Pradesh (UP) et de l’Uttarakhand liés par les élections se sont réunies pour une session de trois jours. Les questions qui résonneraient lors des prochaines élections étaient à l’ordre du jour des organes législatifs des deux États. À UP, des centaines de milliers d’agriculteurs sont engagés dans la culture de la canne à sucre. Les entreprises de minoterie leur doivent environ Rs 3 700 crore pour la saison 2020-21. Au cours de la session d’hiver, l’UP Vidhan Sabha a renforcé une loi existante pour obliger les moulins à payer leurs cotisations de canne aux agriculteurs.

La législature a modifié la loi UP Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953, pour permettre le recouvrement des cotisations de canne à sucre des sociétés du groupe des sucreries défaillantes. L’assemblée a également modifié une loi réglementant l’approvisionnement en mélasse dans l’État. Et, sur un sujet connexe, la législature de l’Haryana a abaissé l’âge de la consommation d’alcool dans l’État de 25 à 21 ans.

Dans l’Uttarakhand, l’action finale de la législature de l’État a été de renverser sa position sur deux lois. L’année dernière, il a promulgué une loi pour la commercialisation des produits agricoles et du bétail (APMC) basée sur la loi agricole centrale controversée. Après que le gouvernement central a abrogé les trois lois agricoles, la législature des États des collines a relancé sa précédente loi APMC à partir de 2011.

La deuxième loi concerne les quatre sanctuaires hindous de l’Uttarakhand, Shri Badrinath Dham, Shri Kedarnath Dham et les saints devasthanams de Gangotri et Yamnotri. En 2019, le législateur avait adopté une loi pour l’administration des quatre sanctuaires et 49 autres temples par un conseil d’administration. Des prêtres et des chefs religieux ont protesté contre la loi, la qualifiant d’atteinte à leurs droits traditionnels. Face aux protestations croissantes, l’assemblée a abrogé le Char Dham Devasthanam Management Act.

En plus de l’agriculture, la Constitution habilite les législatures des États à faire des lois sur le sujet de la loi et de l’ordre. Dans le Jharkhand, l’assemblée de l’État a adopté une loi pour freiner la menace du lynchage de la foule. La loi punit les auteurs d’une peine maximale de réclusion à perpétuité. L’État avait assisté au lynchage ignoble d’un jeune de 24 ans en 2019.

Un an plus tôt, la Cour suprême avait observé que « les groupes d’autodéfense et la violence des foules doivent être empêchés par les gouvernements en prenant des mesures strictes… L’intolérance croissante et la polarisation croissante exprimées à travers [a] la vague d’incidents de violence collective ne peut pas être autorisée à devenir le mode de vie normal ou l’état normal de la loi et de l’ordre dans le pays. » Le tribunal a publié des directives à suivre par les gouvernements des États, pour lutter contre le lynchage de la foule.

Le Jharkhand est devenu le quatrième État (après le Manipur, le Rajasthan et le Bengale occidental) à élaborer une loi sur le sujet. En matière de criminalité, le Maharashtra Vidhan Sabha a adopté une loi (Shakti Bill) prévoyant la peine de mort dans les cas de viol odieux et de viol collectif. L’Andhra Pradesh avait fait une loi similaire en 2019.

Et la semaine dernière, la législature du Karnataka a adopté le projet de loi de l’État sur le droit à la liberté de religion, 2021. Il pénalise la conversion d’une religion à une autre par fausse déclaration, force ou mariage. Les personnes qui ont l’intention de se convertir de leur foi doivent suivre un processus spécifié dans le projet de loi. Et si le processus n’est pas suivi, la conversion sera déclarée illégale. Une autre loi promulguée par la législature de l’État qui a fait l’actualité était la loi de 2021 sur la conformité de la police du Karnataka (amendement). Son adoption en septembre avait interdit les jeux en ligne et les sociétés de jeux l’avaient contestée devant le tribunal. Récemment, la Haute Cour de l’État avait réservé son jugement sur sa légalité.

L’élaboration de lois sur les paris et les jeux de hasard relève de la compétence des législatures des États. Ils ont adopté des approches législatives différentes concernant les jeux de cartes en ligne et les ligues sportives fantastiques. Certains les ont carrément interdits, et d’autres ont cherché à autoriser et à réglementer l’activité. Le principe judiciaire établi a été que les jeux impliquant un degré substantiel d’habileté sont autorisés, et ceux de hasard ne le sont pas. Plus tôt cette année, la Haute Cour de Madras a invalidé une loi adoptée par la législature du Tamil Nadu qui interdisait les jeux de cartes en ligne. Le tribunal, dans un acte d’accusation accablant de légiférer, a déclaré: «Le plus souvent, les lois sont promulguées dans ce pays sans que des recherches adéquates ou des études empiriques soient menées pour évaluer l’impact de celles-ci ou la capacité de la loi à lutter contre les méfaits censés être commis. éradiqué… »

Et le tribunal a raison ; les législatures des États n’ont pas un record stellaire dans l’examen des lois. L’assemblée de l’UP s’est réunie pendant environ 12 heures au cours de sa session d’hiver de trois jours et a adopté le budget supplémentaire de l’État et plusieurs lois au cours de cette période. Il en a été de même pour l’Uttarakhand, et cela est valable pour pratiquement toutes les législatures des États. En moyenne, les assemblées ne se réunissent pas plus de 35 jours par an. Et pendant cette période limitée, ils font toutes leurs lois. L’année dernière, les législatures des États ont promulgué environ 22 lois – certaines valeurs aberrantes, comme le Karnataka, en ont adopté 61 et l’assemblée de Delhi en a approuvé une.

Mais, quel qu’en soit le nombre, aucune législature d’État n’a examiné rigoureusement une loi avant de la promulguer ; 90 % des propositions législatives du gouvernement ont été présentées et adoptées par la législature dans les cinq jours, et environ 59 % le même jour. Contrairement au Parlement, où certains projets de loi sont renvoyés aux commissions parlementaires pour un examen détaillé, dans les législatures des États, les commissions sont pratiquement inexistantes. Dans tout le pays, une poignée de projets de loi sont examinés par des comités spécialement créés à cet effet. Dans les États où existent des commissions, comme le Kerala, leur fonctionnement n’a pas le même élément de rigueur que celui des commissions parlementaires.

Le manque d’attention du public est l’une des raisons pour lesquelles les législatures des États peuvent s’en tirer avec un tel fonctionnement nonchalant. Les projecteurs sur l’organe législatif national relèguent les 30 législatures des États du pays dans l’ombre. Chacun d’eux fait des lois et décide de l’allocation des ressources qui a un impact sur les personnes vivant dans leurs États. Et un apprentissage amer de la pandémie est que négliger les législatures des États a des conséquences désastreuses pour faire face aux défis nationaux.

Responsable de la sensibilisation PRS Recherche Législative. Les vues sont personnelles

