Affaires Vijay Mallya & PNB: ED transfère 9 371 crores d’actifs aux banques et au gouvernement

Une part substantielle des actifs en question était détenue au nom d’entités fictives, de trusts, de tiers ou de proches de ces accusés et ces entités étaient leurs mandataires pour détenir les biens.

La Direction de l’exécution (ED) a déclaré mercredi qu’elle avait transféré aux banques du secteur public et au gouvernement central des actifs d’une valeur de 9 371 crores appartenant aux délinquants économiques fugitifs Vijay Mallya, Nirav Modi et Mehul Choksi.

L’agence a saisi/saisi des actifs d’une valeur totale de Rs 18 170 crore, constituant plus de 80% des pertes de Rs 22 586 crore encourues par les banques en raison des fraudes présumées commises par ces trois hommes d’affaires. Ceux-ci incluent également des propriétés d’une valeur de Rs 969 crore situées à l’étranger.

Parmi ceux-ci, des actifs d’une valeur d’environ 329,67 crores de Rs ont été confisqués et ceux d’un montant de 9 041,5 crores de Rs ont été remis aux PSB (portant le total à 9 371 crores de Rs), a déclaré l’ED.

Pendant ce temps, Nirav Modi a perdu la première étape de son appel d’extradition devant la Haute Cour de Londres, un peu plus de deux mois après que son extradition vers l’Inde a été ordonnée par le ministre de l’Intérieur britannique Priti Patel dans l’affaire d’escroquerie PNB.

Les analystes ont déclaré que la décision de saisir les avoirs avait été considérablement facilitée par la promulgation de la loi de 2018 sur les délinquants économiques fugitifs. La loi habilite les autorités à saisir les avoirs de ces délinquants qui fuient l’Inde pour échapper à la loi, même sans condamnation.

En outre, cette loi prévoit la saisie de tous les avoirs des contrevenants, qu’ils soient ou non le produit du crime. Il couvre les infractions d’une valeur de Rs 100 crore ou plus.

L’ED a déclaré qu’il avait récemment transféré des actions attachées d’une valeur de 6 600 crores de roupies à un consortium dirigé par la State Bank of India (SBI) à la suite d’une ordonnance du tribunal spécial de la PMLA à Mumbai. Mercredi, le Debt Recovery Tribunal, au nom du consortium, a vendu les actions de United Breweries pour Rs 5 824,50 crore. Une autre réalisation de près de Rs 800 crore par le biais de la vente d’actions est attendue d’ici le 25 juin. Avec son aide, les banques d’État avaient précédemment récupéré Rs 1 357 crore en vendant les actions attachées, a ajouté l’agence.

Après l’enregistrement des cas par la CBI, le DE a mis au jour « une myriade de transactions nationales et internationales et de stockage d’actifs à l’étranger ». “L’enquête a également prouvé de manière irrévocable que ces trois accusés ont utilisé des entités factices contrôlées par eux pour la rotation et le siphonnage des fonds fournis par les banques”, a déclaré l’ED.

Des plaintes ont été déposées contre les trois accusés après l’achèvement de l’enquête en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent. Des demandes d’extradition ont été envoyées pour eux au Royaume-Uni (pour Mallya et Nirav Modi) et à Antigua-et-Barbuda (pour Choksi).

Déjà, l’extradition de Mallya a été ordonnée par le Westminster Magistrates Court, ce qui a été confirmé par la Haute Cour du Royaume-Uni. Depuis que Mallya s’est vu refuser l’autorisation de faire appel devant la Cour suprême du Royaume-Uni, son extradition vers l’Inde est presque définitive, a indiqué l’agence.

Choksi, qui a été récemment découvert en Dominique après sa disparition d’Antigua, fait également l’objet d’une procédure d’extradition.

