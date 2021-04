Affichage numérique Apple TV: faible coût initial et facile à déployer

À la suite de l’annulation par Apple du gros HomePod, il y a eu beaucoup de spéculations sur l’avenir d’Apple TV. Après avoir sorti la version tvOS de l’Apple TV en 2015 et la version 4K en 2017, Apple est resté largement silencieux sur l’avenir de la plate-forme. Bien que tvOS reçoive continuellement des mises à jour logicielles, le matériel est resté stagnant. Même sans matériel moderne, l’Apple TV est presque l’appareil d’affichage numérique parfait, grâce à l’intégration de la gestion des appareils mobiles d’Apple.

À propos d’Apple @ Work: Bradley Chambers gère un réseau informatique d’entreprise depuis 2009. Grâce à son expérience du déploiement et de la gestion de pare-feu, de commutateurs, d’un système de gestion d’appareils mobiles, d’une connexion Wi-Fi professionnelle, de centaines de Mac et de centaines d’iPad, Bradley mettra en évidence les moyens par lesquels Les responsables informatiques d’Apple déploient des appareils Apple, créent des réseaux pour les prendre en charge et forment les utilisateurs, ainsi que des histoires issues des tranchées de la gestion informatique et des façons dont Apple pourrait améliorer ses produits pour les services informatiques.

Si vous êtes allé dans une arène sportive professionnelle au cours des dernières années, vous avez sans aucun doute vu une signalisation numérique très haut de gamme. Les menus alimentaires numériques, les cartes et les messages marketing généraux ont remplacé les panneaux en papier qui doivent être continuellement remplacés lorsque les articles changent. La technologie a beaucoup progressé au cours de la dernière décennie, mais sa construction et sa maintenance sont extrêmement coûteuses.

L’Apple TV, sans vraiment le vouloir, est devenu mon moyen préféré de déployer un affichage numérique à faible coût dans l’entreprise et la maternelle à la 12e année, qui est facilement gérable à grande échelle.

Déploiement sans intervention

La technologie de déploiement sans contact d’Apple ne se limite pas aux Mac et aux appareils iOS. Cela fonctionne également avec l’Apple TV. Dans la pratique, le zero-touch sur Apple TV vous permettra de les acheter auprès d’Apple, de les expédier directement à votre emplacement, de les brancher et de se configurer automatiquement une fois qu’ils sont connectés à Internet. Si vous utilisez Ethernet filaire, ce sera un processus transparent. Si vous utilisez le Wi-Fi, vous devrez d’abord mettre les appareils en ligne, puis la configuration se produira. Je suis également un grand fan de ce support Apple TV pour le mettre à l’arrière d’un téléviseur.

Mode d’application unique

L’Apple TV est compatible avec le mode d’application unique d’Apple, donc une fois votre application d’affichage numérique installée, une équipe informatique n’aura pas à se soucier des personnes utilisant l’Apple TV pour regarder Netflix ou parcourir l’App Store. L’App TV sera verrouillée directement sur l’application de votre choix.

À bas prix

L’Apple TV est-elle le haut de gamme pour les appareils de streaming TV? Donc, mais c’est sur le bas de gamme pour les solutions d’affichage numérique. En utilisant un service tel que Kitcast, vous pouvez éviter les coûts initiaux liés à la création d’un serveur, de sorte que votre seule dépense en capital est l’Apple TV et le téléviseur. Étant donné que l’Apple TV fonctionne sur Wi-Fi, vous n’aurez même pas besoin de faire exécuter par un entrepreneur un réseau Ethernet câblé à chaque emplacement de télévision.

Récapitulatif sur l’affichage numérique de l’Apple TV

Comme je l’ai mentionné plus tôt, l’affichage numérique est généralement une solution très complexe. En utilisant l’Apple TV et ses capacités MDM, tout service informatique ayant l’expertise Apple sera en mesure de déployer et de maintenir une plate-forme d’affichage numérique pour le lieu de travail, l’éducation, la vente au détail, etc. Il utilise la même technologie que les appareils Mac et iOS, Donc, si vous pouvez déployer et entretenir ces appareils, vous serez un naturel à l’affichage numérique sur Apple TV.

