Affiche de Corona Capital dévoilée les 20 et 21 novembre; Ils demanderont un certificat de vaccination – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Le festival de rock et de musique alternative Corona Capital revient à l’autodrome Hermanos Rodríguez après son annulation l’année dernière en raison de la pandémie. Les 20 et 21 novembre, l’un des plus grands événements musicaux du pays aura lieu, et le certificat de vaccination sera obligatoire pour les participants.

Le compte de médias sociaux de Corona Capital a confirmé ce lundi qu’en novembre, il y aura une célébration de la musique qui a réuni des artistes tels que Green Day, Foo Fighters, MGMT ou The Strokes.

A cette occasion, une affiche plus petite a été présentée mais avec de grands noms qui assurent l’appel des fans. Ce sera le premier festival massif à Mexico après l’annulation des éditions 2020 et 2021 en raison de Covid-19.

La logistique qui sera mise en place pour garantir la sécurité des participants est encore inconnue, car malgré le fait qu’une grande partie de la population dispose déjà d’une dose de vaccin et pourrait même être entièrement vaccinée pour le mois de novembre, cela ne pas s’assurer que d’éviter de nouvelles pousses.

La réalisation du Corona restait incertaine depuis l’année dernière bien que les organisateurs aient annoncé que d’ici 2021 si le méga concert aurait lieu. “Nous annonçons tristement que l’édition 2020 devra être reportée à 2021”, avaient-ils alors annoncé.

Désormais, au moment où le sujet a été le moins abordé, il est officiel que le public pourra revenir pour apprécier des artistes tels que Tame Impala, Disclosure, Twenty One Pilots, The Bravery, LP et The Kooks. La prévente de l’événement aura lieu les 16 et 17 septembre.

Les organisateurs de Corona Capital ont précisé que les participants pourront entrer avec un billet, une pièce d’identité officielle et une preuve de vaccination complète délivrée par une autorité mexicaine ou étrangère, ou avec un test Covid-19 négatif, appliqué au maximum 72 heures avant le concert .