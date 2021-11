Affiche de luxe à la soirée de boxe amateur, samedi à Badia del Valles

11/11/2021 à 13h45 CET

Sport.es

Un total de 8 matchs de boxe amateur et l’un des points forts, un match amateur k1 qui le conteste Berger de Sergio avec Ismaël Allouchi. Ovejero est un voisin de Badia del Vallés il aura le soutien de son peuple. Fort d’une longue carrière amateur, le combattant local cherche désormais dans le professionnalisme de cette discipline pour ajouter une victoire de plus et hisser son record à 3-0.

Côté boxe, la soirée sera marquée par la présence de Aazddin Aajoury le valencien David Trallero au poids lourd. Aajour, qui a a priori l’avantage de sa taille et de son gabarit, arrive avec un 4-2-1 (3 KO) désireux d’ajouter le 5e victoire de son palmarès et il devra le travailler contre Trallero qui arrive avec un 2-0-1 (1 KO).

Dans le poids super welters, l’Argentin basé à Barcelone Ismaël Flores, formé par la connaissance ngel Hugo « el tren & rdquor ; Ramírez, affronte le Valencien dans son 3e combat Ruben Martinez. Et le point culminant de la nuit sera avec le combat local François Morales qui fait un pas de plus vers le titre national. Morales affronte le Sénégalais résidant aux Canaries, Ibrahima Sarr.

A noter que cette soirée sera à nouveau présentée par le célèbre acteur et chanteur Adrien Rodriguez, connu pour ses rôles principaux dans des séries telles que Los Serrano, Física o Química ou El Chiringuito de Pepe. De cette façon « El Hispano » devient le conférencier officiel du promoteur Equipe Solé.