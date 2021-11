Affiche de luxe pour le 9e Coach Day

11/11/2021 à 19:21 CET

L’hôtel Hyatt Regency Barcelona Tower (Avenida de la Gran Vía de L’Hospitalet, 144) sera le cadre du 9ème Coach Day le vendredi 19 novembre 2021 à partir de 15h00 Cet événement, organisé par le Comité Technique des Entraîneurs et l’Ecole des Entraîneurs de la FCF, réunira une série de présentations et de tables rondes du plus haut niveau.

Ainsi, l’événement comportera une interview de Mateu Alemany intitulée « Le management dans le monde du football professionnel ». Une table ronde sera également organisée avec Fernando Torres, Sergio García, Rafa Márquez et Luís García intitulé « Gestion des talents et formation des jeunes ».

En outre, Raul González et Xabi Alonso Ils donneront la présentation ‘Structure du modèle de jeu dans les équipes filiales’. Après avoir décerné les prix aux meilleurs entraîneurs catalans de la saison passée, les entraîneurs féminins espagnols Jorge Vilda et Montse Tomé Ils parleront de « Le modèle de jeu, les profils et le plan de jeu ».

Dernières places disponibles

Il reste encore les dernières places disponibles pour assister à l’événement. Les inscriptions sont toujours ouvertes sur fcf.cat/diaentrenador. En nouveauté cette année, la journée sera également diffusée sur pv via la plateforme fcf.tv. Toutes les personnes inscrites profiteront de l’intégralité du contenu de toutes les présentations et tables rondes qui auront lieu le 9ème Coach Day.