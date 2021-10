Affiche du championnat espagnol des poids mi-lourds, Núñez-Arias, à Pampelune

Le 6 novembre au Pavillon Anaitasuna de Pampelune se tiendra le championnat national des poids mi-lourds. L’ancien champion d’Espagne des poids moyens, le Navarrais, y jouera dix tours César Nunez (18-3-1, 10 KO) et l’Elche Eusèbe Arias (8-3, 4 KO).

Depuis 2017, il n’y a plus de champion espagnol des poids mi-lourds. Mustafa Chadlioui, le dernier champion, a battu Carlos Esteban en mai 2017, et après avoir abandonné le titre, il n’a été occupé par aucun combattant.

De plus, lors du même gala, l’ancien champion d’Espagne des super-welters, David soria (10-1, 4 KO), affrontera le Valencien Image de balise Fernando Jaquero (6-0, 2 KO), huit rounds, dans un combat séduisant.

La Riojan combattra également Jorge Vallejo six tours au poids moyen, le Navarrais super léger Ander Amatriain (6-0, 0 KO) à six rounds et aussi navarrais Joseba Diaz (1-0, 0 KO), au poids welter de quatre rounds, tous contre des adversaires encore à déterminer.