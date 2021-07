Affiche et bande-annonce publiées pour ‘House of Gucci’, avec Lady Gaga et Adam Drive comme protagonistes

Ce jeudi, l’affiche et la bande-annonce du film House of Gucci avec Lady Gaga et Adam Driver sont sorties. Le reste du casting du film réalisé par Ridley Scott est complété par Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons et Salma Hayek.

A travers le compte Instagram officiel, les images promotionnelles et la première bande-annonce du film basé sur le livre The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, de Sara Gay Forden, publié en l’an 2000.

House of Gucci, écrit par Roberto Bentivegna, raconte l’histoire du mariage entre Patrizia Reggiani et Maurizio Gucci dans les années 1980 qui a abouti au meurtre de l’homme d’affaires. Patrizia a été reconnue coupable en 1998 et a été condamnée à 29 ans de prison pour être l’auteur intellectuel du crime, mais en 2011, elle a été libérée sous caution après 18 ans pour bonne conduite.

Adam Driver jouera Maurizio Gucci ; Jeremy Irons sera Rodolfo Gucci, le père de Maurizio ; Jared Leto incarnera Paolo Gucci ; Al Pacino incarnera Aldo Gucci et Camille Cottin incarnera Paola Franchi.

Le tournage a eu lieu en Italie, avec des lieux à Rome, Florence, Milan et le lac de Côme, au milieu des critiques de la famille Gucci qui regrettait que la production ne les ait pas contactés pour créer l’histoire que Scott souhaitait tourner depuis 2006 malgré la désapprobation des propriétaires. de la firme de luxe.

House of Gucci devrait faire ses débuts en novembre via le nouveau service de streaming Paramount Plus.