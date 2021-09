Affiche officielle du Corona Capital Festival – El Sol de México

Après que la pandémie de Covid-19 n’ait pas permis aux festivals de masse de se développer, il a été confirmé que cette année le Festival de la capitale de la couronne dans la Courbe 4 de l’Autodromo Hermanos Rodríguez. Le talent qui viendra avec l’événement, avait des dates convenues dans Mexique avant la pandémie, ce sera donc de belles retrouvailles avec ses fans.

La nouvelle révélée par une fuite au petit matin sur les réseaux sociaux, où seule l’affiche a été partagée sans donner plus de détails à ce sujet. Cependant, quelques minutes plus tard, le promoteur OCESA confirmé que le festival aura lieu dans le prochain 20 et 21 novembre dans les locaux du quartier Granjas México.

Les groupes qui seront les têtes d’affiche de cette édition 2021 ont des talents tels que : apprivoiser l’Impala, The Kooks, St. Vincent, Royal Blood, LP, Twenty One Pilots, Rüfüs du Sol et The Bravery, pour n’en nommer que quelques-uns.

Il convient de noter que certains de ces groupes ont effectué une visite convenue au CDMX avant l’entrée de la pandémie par le Covid-19, tel est le cas de apprivoiser l’Impala, qui n’a pas pu offrir son spectacle au Foro Sol en raison de restrictions sanitaires. Cet événement sera la parfaite “excuse” pour renouer avec vos followers.

Comme il est d’usage dans ces événements, la vente de billets se fera par phases. Sa prévente dans le premier d’entre eux est convenue pour les 16 et 17 septembre prochains à via Ticketmaster.

La confirmation du festival intervient après que la chef du gouvernement du CDMX, Claudia Sheinbaum a confirmé son intérêt pour la réactivation du secteur du divertissement dans la capitale. Le président a souligné que Corona Capital et la Grand Fiesta de la Formule 1 prévoyaient d’avoir lieu.

➡️ Abonnez-vous à notre newsletter et recevez les notes les plus pertinentes dans votre e-mail