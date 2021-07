Affiches imprimables mettant en vedette Sir Gawain de Dev Patel ⋆ 10z viral

A24 a publié trois nouvelles affiches imprimables de la prochaine épopée médiévale fantastique Le chevalier vert, mettant en vedette Dev Patel (nominé aux Oscars) (Slumdog Millionaire, Lion) en tant que Sir Gauvain. Vous pouvez consulter les affiches ci-dessous et les télécharger en cliquant sur le lien ici !

Vous pouvez l’appeler Monsieur pic.twitter.com/Q6tW67MbR8 – A24 (@A24) 22 juillet 2021

CONNEXES: Dev Patel accepte son destin dans la bande-annonce de The Green Knight d’A24

Une aventure fantastique épique basée sur la légende arthurienne intemporelle, Le chevalier vert raconte l’histoire de Sir Gawain (Patel), le neveu imprudent et entêté du roi Arthur, qui se lance dans une quête audacieuse pour affronter l’éponyme Green Knight, un gigantesque étranger à la peau émeraude et testeur d’hommes. Gauvain affronte des fantômes, des géants, des voleurs et des intrigants dans ce qui devient un voyage plus profond pour définir son personnage et prouver sa valeur aux yeux de sa famille et de son royaume en affrontant le challenger ultime. Le cinéaste visionnaire David Lowery propose une version fraîche et audacieuse d’un conte classique des chevaliers de la table ronde.

Le film met également en vedette Alicia Vikander (Ex Machina, La fille danoise), Joel Edgerton (Gatsby le magnifique, Le roi), Sarita Choudhury (Dame dans l’eau), Sean Harris (Mission : Impossible – Fallout), Kate Dickie (Jeu des trônes), Barry Keoghan (Dunkerque, Les éternels) et Ralph Ineson (Jeu des trônes).

Le film est réalisé et écrit par David Lowery (Ne sont-ils pas des corps saints, Le vieil homme et le pistolet) d’une histoire basée sur le poème de Sir Gauvain et le chevalier vert.

CONNEXES: La tragédie de Macbeth est présentée en première au Festival du film de New York 2021



Lowery produit le projet aux côtés de Toby Halbrooks (Le dragon de Pete) et James M. Johnston (Une histoire de fantôme) via leur bannière Sailor Bear. Tim Headington et Theresa Steele Page produisent également pour le compte de Ley Line Entertainment. Aaron L. Gilbert de Bron et Jason Cloth de Creative Wealth Media sont les producteurs exécutifs.

Le chevalier vert sortira aux États-Unis le 30 juillet 2021.