Affine lance un programme d’accélération pour responsabiliser les startups mondiales

Le cabinet de conseil AI-Engineering-Cloud Affine a annoncé le lancement de son programme Global Deep Tech Accelerator, DeepCamp. DeepCamp est le premier accélérateur lancé par une société d’analyse pure à se concentrer sur la technologie profonde à impact social et fournira une aide pratique aux start-ups pour améliorer leur algorithme, leur conception technique et leur interface utilisateur/UX. Le programme d’accélération accompagnera également des start-ups dans des domaines intéressants tels que l’Industrie 4.0, l’IIoT, les jeux, le divertissement grand public, entre autres. « Affine Deep Camp sera une expérience intense pour les startups où elles pourront interagir avec des experts en IA mondialement reconnus, obtenir le savoir-faire et l’assistance nécessaires pour améliorer leurs solutions et leurs opérations, rencontrer des clients et des investisseurs potentiels et planifier leur plan de vol pour commander. le nouveau », a déclaré Vineet Kumar, co-fondateur et architecte de solutions en chef, Affine.

Au-delà des avantages d’un programme d’accélérateur conventionnel, les participants à Affine Deep Camp travailleront en tandem avec les centres d’excellence Affine en IA, ingénierie et cloud tout au long de toutes les phases de développement de leurs produits – conception, architecture, développement – garantissant les meilleurs avantages de l’industrie. pratiques et normes mondiales. Affine s’engage jusqu’à 100 heures d’implication de la part des praticiens techniques seniors et des experts de l’industrie pour s’assurer qu’il y a des avantages percutants pour les DeepCampers participants.

Parallèlement à l’implication pratique des centres d’excellence, les fondateurs de l’entreprise et les dirigeants des États-Unis et de l’Inde participeront pour approfondir la compréhension des startups sur les spécificités de la création d’une entreprise de technologie profonde. Les mentors internes d’Affine accompagneront les campeurs à travers les différentes étapes du programme.

Pour Ashish Maheshwari, vice-président senior, responsable des opérations mondiales, Affine, l’apprentissage et l’innovation ont toujours été le point fort d’Affine. Les scions technologiques peuvent bénéficier infiniment de leur participation au programme Affine Deep Camp.

Le programme d’accélération est une étape influente d’Affine, ayant un impact sur la perturbation de l’IA et encourageant la croissance de l’écosystème des startups technologiques. En tant qu’entreprise socialement responsable dans le secteur de l’analyse de données et de la technologie, Affine vise à stimuler et à permettre aux entrepreneurs technologiques de créer des solutions pour les industries mondiales à croissance rapide.

