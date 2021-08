Affinity Photo, Designer et Publisher mis à jour avec une amélioration majeure des performances

in

Affinity a annoncé aujourd’hui que ses trois applications de création de contenu populaires sont en cours de mise à jour vers la version 1.10. Photo, Designer et Publisher bénéficient d’une amélioration des performances de leurs applications Mac respectives.

Selon le billet de blog, cette mise à jour rend certaines tâches jusqu’à 10 fois plus rapides. Par exemple, avec Affinity Publisher, une réécriture complète de la gestion de la mémoire permet désormais aux documents volumineux d’offrir des temps de chargement instantanés, une édition en direct fluide et un défilement ultra-rapide.

Avec Publisher, l’importation IDML est jusqu’à quatre fois plus rapide, les vitesses de flux de texte sont presque doublées et il existe une série d’autres ajustements et améliorations de la stabilité.

Pour Affinity Designer, le logiciel a reçu beaucoup d’attention dans son moteur de rendu, qui est désormais capable de rendre des documents très complexes jusqu’à 10 fois plus rapidement qu’auparavant.

Affinity Photo a également fait l’objet d’importants ajustements de performances, notamment en ajoutant une plus grande efficacité lors de la fusion des calques tout en conservant un flux de travail non destructif.

La nouvelle approche introduit également des options pour garantir que la vitesse d’édition reste fluide même après la constitution d’une pile complexe de centaines de calques de pixels et de vecteurs et d’effets de filtre tout en conservant la pile de calques complète.

« Nous sommes fiers que les applications Affinity offrent déjà des vitesses de pointe dans de nombreuses tâches, et pour notre dernière mise à jour, nous voulions prendre du recul et vraiment voir quels niveaux de performances nous pourrions atteindre », a déclaré Ashley Hewson, directrice générale des développeurs Affinity Serif.

Affinity v1.10 est disponible à l’achat sur le site Web d’Affinity, tandis que les utilisateurs existants peuvent télécharger la mise à jour gratuitement.

