Affion Crockett dit que les pyjamas de Rihanna sont parfaits pour les nuits d’hiver

Compter Affion Crockett parmi ceux qui sont de grands fans de Rihannale pyjama avant-gardiste de … il dit que ses nouvelles offres de cul sont parfaites pour les couples se blottissant dans le froid.

Nous avons rencontré le comédien à LAX et lui avons posé des questions sur la dernière offre de vêtements de détente de SavageXFenty – le pantalon de pyjama à dos ouvert Tied Up Tartan – et ses fesses largement ouvertes.

Affion dit qu’il est tout pour les femmes qui montrent plus de butin, et pense que les pyjamas sont parfaits pour quiconque se réchauffe au coin d’une cheminée par une froide nuit d’hiver.

Naturellement, certaines personnes se demandent comment les gens utiliseront ces pyjamas uniques lorsqu’ils iront aux toilettes – mais Affion nous dit que ce n’est pas une bonne idée de traverser les courants entre le temps sexy et l’heure des toilettes.

Nous lui avons également demandé si les hommes pouvaient porter ce look et il a dit oui !!! Eh bien, UN gars pourrait, de toute façon.

On dirait que Rihanna a choisi le moment idéal pour abandonner cette collection, mais Affion la met en garde contre les versions pirates qui surgissent pour les vacances.