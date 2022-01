Affion Crockett remercie feu Sidney Poitier d’avoir ouvert les portes des célébrités noires

Lire du contenu vidéo

Affion Crockett se souvient du défunt acteur Sidney Poitier en tant que « roi » … et le remerciant d’avoir ouvert la porte et d’avoir ouvert la voie aux artistes noirs.

Nous avons eu le comédien à LAX et lui avons demandé comment il se souvenait de Sidney … et Affion dit qu’il n’aurait pas de plate-forme aujourd’hui sans que Poitier ne change le paysage de la façon dont Hollywood considérait les hommes noirs.

Affion dit que Sidney était plus qu’un pionnier… se souvenant également de lui comme un acteur et orateur prolifique, et s’émerveillant de la façon dont il se comportait et représentait son métier.

Comme nous l’avons signalé… Sidney est mort à l’âge de 94 ans, et des tonnes d’hommages affluent pour le premier homme noir à remporter l’Oscar du meilleur acteur.

Affion a également récité une célèbre réplique du film de Sidney … une citation de « Dans la chaleur de la nuit » … et nous dit pourquoi un autre moment du film de 1967 était super important.