Affion Crockett renforce la sécurité après que ‘Karen’ ait interrompu le set de stand-up

Affion Crockett prend des mesures pour s’assurer qu’une autre « Karen » ne puisse pas monter sur scène pendant un tournage de comédie.

Nous avons eu le comédien à LAX lundi et lui avons posé des questions sur la femme qui a brutalement interrompu son acte de stand-up … et ce qu’il fait pour s’assurer que cela ne se reproduise plus.

Affion attribue l’incident à l’alcool et à l’âge des médias sociaux … mais il dit qu’il était toujours alarmant pour quelqu’un de la foule de s’approcher si près de lui, alors il renforce sa sécurité à l’avenir.

Comme nous l’avons signalé … Affion se produisait vendredi au Comedy Zone à Jacksonville, en Floride, lorsqu’une femme fait irruption sur scène et a essayé de déchirer son matériel.

Affion dit qu’il a essayé d’obtenir une explication de la femme, mais dit qu’elle était trop ivre … et ne sait toujours pas ce qui l’a déclenchée parce qu’il plaisantait sans danger sur le sexe.

Le comédien dit que la femme était définitivement une « Karen » … et il a un message pour elle, et pour quiconque envisage de faire le même coup.