Affirmation de Harry démystifiée: la firme a en fait encouragé Meghan à devenir «sans précédent dans l’histoire» | Royale | Nouvelles

Le travail de Meghan et Harry au sein de la famille royale est au centre de la scène cette semaine après avoir été déplacé sur le site officiel de la firme – ce qui signifie que les Sussex sont désormais sous le prince Charles et Camilla, le duc et la duchesse de Cambridge, la princesse Anne, le prince Andrew et les Wessexe. Cela a été perçu comme une indication de l’affaiblissement des liens entre les Sussex et le palais, et est particulièrement poignant après les dernières affirmations de Harry dans ses nouvelles docuseries, ” The Me You Can’t See ” sur Apple TV +. Il a accusé la famille royale de “silence total, négligence totale” lorsque lui et Meghan ont demandé de l’aide alors qu’ils se débattaient dans les coulisses après “quatre ans à essayer de le faire fonctionner”.

Il a ajouté: “Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour rester là-bas et continuer à jouer le rôle et à faire le travail.”

De retour dans leur interview explosive avec Oprah Winfrey, Meghan a également souligné à quel point elle était dévouée au cabinet.

Meghan a déclaré: “J’ai écrit des lettres à sa famille quand je suis arrivé, disant:” Je me consacre à cela, je suis là pour vous, utilisez-moi comme vous le souhaitez. “

Mais, elle a affirmé qu’elle n’avait “aucun conseil” de la famille royale, même au point que personne n’est intervenu pour lui enseigner l’hymne national.

Harry a également allégué qu’elle était “l’un des plus grands atouts du Commonwealth que la famille aurait pu souhaiter”, suggérant qu’elle n’était pas appréciée par le palais.

Les affirmations de Harry et Meghan au cours des derniers mois ont alimenté les affirmations selon lesquelles la famille royale a perdu deux figures de proue importantes et populaires en ne les soutenant pas.

Cependant, un regard en arrière sur le temps passé par la duchesse de Sussex sur la ligne de front royale suggère que la firme a tout de suite reconnu son potentiel – et lui a même permis de rompre le protocole en conséquence.

Meghan est entrée dans l’histoire en avril 2018 – un mois avant de se marier et de devenir membre officiel de la famille royale – lorsqu’elle a pris la parole lors de la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth (CHOGM).

Les fiancées royales ne participent traditionnellement pas à cette occasion annuelle, mais l’apparence de Meghan a été largement considérée comme un signe de la façon dont elle avait été accueillie dans le giron.

La commentatrice royale Katie Nicholl a noté dans Vanity Fair : « Étant donné qu’elle n’est pas encore un membre à part entière de la famille, il est très inhabituel que Market soit impliqué dans un événement aussi médiatisé (la réunion est un sommet des 53 dirigeants).

“C’est un indice fort de ce que Markle pourrait faire une fois qu’elle sera membre de la famille royale.”

Un ancien courtisan a déclaré au point de vente: «Il est clair que le sentiment est qu’elle est équipée et prête pour le travail avant même que la bague ne soit à son doigt.

Meghan a pris plusieurs engagements importants avant de marcher dans l’allée, notamment en participant à la réception pour l’autonomisation des femmes de la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth organisée par le secrétaire aux Affaires étrangères de l’époque, Boris Johnson.

Meghan a également assisté à une réception pour célébrer les prochains Jeux Invictus la même semaine, démontrant ainsi qu’elle était déjà placée au centre de la scène du cabinet.

En comparaison, Kate, la duchesse de Cambridge, ne ferait pas son premier discours public avant mars 2012, près d’un an après s’être mariée avec le prince William.

Meghan a également été récompensée pour sa performance royale en effectuant son tout premier voyage en solo avec la reine dans un autre mouvement sans précédent juste un mois après qu’elle soit devenue royale officielle.

Elle a été invitée à bord du train royal pour une journée d’engagements avec la reine du Cheshire – même Harry n’avait pas été invité à utiliser le train auparavant.

Kate a eu des fiançailles en solo avec la reine en mars 2012, 11 mois après son mariage, mais n’a été invitée à utiliser le train royal qu’en décembre de l’année dernière, lorsqu’elle et William ont fait une tournée au Royaume-Uni.