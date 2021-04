Affirmation de «piégé» de Meghan Markle contestée alors qu’elle se promenait dans les supermarchés londoniens | Royal | Nouvelles

Meghan Markle a parlé à Oprah de son sentiment de «piégeage» et d’isolement au sein de la monarchie lors de son interview sans précédent qui a été diffusée le mois dernier. La duchesse de Sussex a parlé de moments où elle «ne pouvait pas se sentir plus seule» en tant que royale en activité et a affirmé que le palais lui avait refusé le droit même d’aller déjeuner avec des amis. À un moment donné, Meghan a déclaré que l’isolement était devenu si grave qu’elle n’avait quitté la maison que «deux fois en quatre mois».

Cependant, Andrew Morton, auteur de la biographie à succès Diana: Her True Story a depuis remis en question la version des événements de Meghan lors d’une conversation avec des correspondants royaux sur Roberta Fiorito et Rachel Bowie pour le podcast Royally Obsessed.

M. Morton a déclaré au podcast: « Je pensais bien que mes amis ont vu Meghan marchant du supermarché Wholefood sur Kensington High Street avec des sacs de nourriture au palais de Kensington.

«Cela ne ressemblait pas trop à une prison.

« D’autres amis l’ont vue dehors avec des amis dans des restaurants et des téléphones et ont dit » vous ne devinerez jamais à côté de qui je suis assis «

«Il y a donc ce sentiment qu’elle me semble avoir mené une vie normale.

«Mais la façon dont elle l’a dit était presque si son passeport lui avait été enlevé, ses clés lui avaient été confisquées et pourtant elle a pu se rendre à New York en jet privé pour célébrer une baby shower.

«Et faire huit voyages à l’étranger sans travailler les menottes donc il semblait juste une incohérence mais aussi une similitude avec Diana.

« C’était donc une interview complexe et de nombreuses questions n’ont pas été résolues. »

Le journal a affirmé qu’au cours de la première période, elle s’était rendue à l’hôpital et avait eu au moins quatre sorties privées.

Dans la deuxième période, elle est partie en vacances quatre fois; en Italie, en France, à Ibiza et aux États-Unis.

Le Daily Mail a conclu: «Il ne semble pas y avoir de période de« quatre mois »pendant laquelle elle n’a quitté la maison que deux fois.»

Dans la déclaration officielle de 61 mots de Buckham Palace publiée après l’interview, la reine a affirmé que la famille royale était «attristée» d’apprendre les difficultés auxquelles les Sussex étaient confrontés, mais a souligné que «certains souvenirs peuvent varier».