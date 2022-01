Dans le Sud, si vous dites quelque chose de si stupide que la personne ne comprend pas ce que vous dites, par exemple ; « Nous avons besoin d’essence, arrêtons-nous à Pizza Hut. » Vous obtiendrez une réponse ; « Faire quoi maintenant ? »

Cela fonctionne parfaitement comme on écoute Trump dans sa nouvelle interview sur OAN. « Faire quoi maintenant ? »

Après avoir promis d’être un bon garçon et de ne pas avoir de conférence de presse le 6 janvier, Trump a ensuite fait la meilleure chose et a fait une série d’interviews, probablement dans le but de faire croire que c’était tout à fait raisonnable pour des milliers de personnes. descendre sur le Capitole et une putain de honte qu’il n’y en avait pas plus pour faire le travail.

Bien sûr, Trump pense toujours que le problème et la question les plus brûlants dans ce pays en ce moment sont les totaux des votes en Arizona et en Géorgie. Il est assez difficile de ne pas rester assis là presque cliniquement et de le regarder se persuader d’avoir gagné parce que bien sûr, il n’a pas perdu. S’il perdait, cela ferait de lui un perdant et il sait qu’il n’est pas un perdant, bien sûr que non. En parlant de trucs cliniques, il est redevenu le type charnu en sueur qui a l’air d’être au bord d’une crise cardiaque, une crise qui n’arrive jamais.

Il y a des gens de la génération X, promis, ils craignent qu’il ne nous survive, et pas seulement parce que nous serons ceux qui auront la crise cardiaque, mais parce que sa colère semble animer une force en lui qui le maintiendra en vie pour toujours, ou du moins assez longtemps. Pourtant, il n’a pas l’air génial.

Il ne sait pas non plus très bien compter. « Il suffit de regarder les résultats de l’Arizona », dit-il, celui dans lequel chaque compte, chacun – dont nous sommes conscients, a eu plus de votes pour Biden que Trump, et pourtant il insiste sur le fait qu’il a essentiellement prouvé qu’il a gagné l’Arizona, et ce n’est qu’un…

Nous avons organisé une élection du tiers monde (qui était le président de cette nation du tiers monde ?) et bientôt il y aura plusieurs états renversés parce que les élections ne se terminent jamais.

Bien sûr, le journaliste de l’OAN hoche simplement la tête. Elle sait qu’il a raison, il a toujours raison, il n’y a rien à corriger. Ce n’est pas son travail de dire, mais « Monsieur », chaque décompte a donné lieu à plus de votes pour Joe Biden que pour vous ?

Non.

Dans une nouvelle interview, Trump a déclaré: « Nous avons organisé une élection du tiers monde » et pense que « de nombreux États vont être transformés » pour montrer qu’il a gagné. pic.twitter.com/a5izzZbSi9 – PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) 8 janvier 2022

