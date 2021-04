Affirmer la magnificence durable d’Otis Redding

Avec son ton rauque et sa prestation implorante et passionnée, né en Géorgie Otis Redding est devenu célèbre au milieu des années 60 et est rapidement devenu l’un des chanteurs les plus emblématiques et les plus appréciés de la musique soul, en grande partie grâce à la sortie d’albums tels que Otis Blue et The Soul Album.

Fils d’un prédicateur qui a commencé à chanter dans sa chorale d’église locale, Redding a travaillé dur sur le tristement célèbre circuit de chitlin ‘, effectuant des concerts mal payés dans des lieux difficiles avant d’être signé par le co-fondateur de Stax Records, Jim Stewart, en 1962, après avoir impressionné lors d’un impromptu enregistrement de l’audition. L’une des chansons qu’il a enregistrées ce jour-là était une chanson qu’il avait écrite lui-même, «These Arms Of Mine». Il est devenu le premier single de Redding et l’a mis sur la voie de la célébrité.

The Soul Album était le quatrième long-player d’Otis Redding pour la filiale Volt de Stax, date à laquelle il avait déjà accumulé dix singles, y compris le Top 10 US R&B hit de 1965, le «Respect» auto-écrit, qui, en 1967, était célèbre métamorphosé en hymne féministe par Aretha Franklin.

Bien que The Soul Album, dirigé par Jim Stewart dans le studio de Memphis de Stax, n’ait donné qu’un succès solitaire (la ballade lente et mijotante «Just One More Day», qui a ébranlé le Top 20 du R&B américain en décembre 1965), il était rempli de Redding classique. des performances qui mettaient en valeur non seulement sa puissance brute et primitive, mais aussi sa sensibilité délicate et nuancée. Sa voix magnifiquement craggy est encadrée d’arrangements musicaux adroits exécutés par une fabuleuse section rythmique (composée de Booker T & The MG’s, qui appréciaient leurs propres succès pendant la même période) augmenté par The Memphis Horns, dont les interjections de cuivres percutantes sont une caractéristique saillante de l’album.

Qu’il s’agisse de chanter implorant des ballades profondément soul ou d’écraser des numéros à la mode, Redding déverse son cœur et son âme dans tout. Il possédait cette rare capacité de prendre les chansons des autres et de les transformer pour qu’elles ressemblent à des énoncés du plus profond de sa propre âme. Sur l’album Soul, Otis transforme la ballade écrite par Jimmy Cox de la chanteuse de blues Bessie Smith «Personne ne te connaît quand tu es en bas et dehors» en une méditation existentielle fascinante dont l’intensité est presque cathartique. «Cigarettes And Coffee» de Jerry Butler reçoit un traitement similaire, mais il montre une touche plus légère sur sa refonte dynamique du hit de Sam Cooke en 1960, «Chain Gang». Il réutilise également Les tentations‘ Smokey Robinson-co-écrit 1965 smash «It’s Growing», donnant à la chanson une cure de jouvence virile qui suinte un excès de testostérone.

Redding pourrait aussi être ludique, comme le montre la jaunty reprise du hit de 1965 du bluesman Slim Harpo, «Scratch My Back». De manière significative, cela démontre l’interaction intuitive d’appel et de réponse entre le chanteur et sa section de cor, qui était une caractéristique importante du son de Redding.

Le chanteur né à Dawson impressionne également en tant qu’auteur-compositeur, co-écrivant trois des airs de l’ensemble, y compris la ballade à combustion lente «Good To Me» et «Any Ole Way», ce dernier écrit avec MG Steve Cropper, qui irait sur la co-écriture de la chanson signature de Redding à titre posthume, «(Sittin ‘On The) Dock Of The Bay».

Quelques numéros de Stax soul man Eddie Floyd reçoivent également le traitement archétypal de Redding: « Everybody Makes A Mistake » le trouve en train de mettre son empreinte indélébile sur une ballade rédemptrice, tandis que le groove lâche-limbed shuffle de « 634-5789 » illustre que tout ce qu’il touchait n’était pas défini par une intensité de vie ou de mort.

Publié en juillet 1966, The Soul Album a passé 28 semaines dans le palmarès des albums R&B aux États-Unis, atteignant un sommet au n ° 3. Peut-être plus important encore, il s’est également inscrit dans les charts pop et rock américains, où il a atteint le n ° 58, illustrant que l’attrait croisé de Redding s’élargissait. Dans le but de capitaliser sur sa popularité grandissante auprès du public blanc (Redding avait également tourné avec succès en Europe avec une revue Stax plus tôt en 66), le chanteur a commencé à jouer dans des salles de rock, culminant avec son apparition désormais légendaire au festival Monterey Pop de 1967, qui a catapulté lui à la célébrité.

Mais plus tard cette année-là, le 10 décembre 1967, Otis Redding est décédé tragiquement lorsque son avion a chuté dans les eaux glacées du lac Monona à Madison, Wisconsin. Il n’avait que 26 ans.

Malgré le fait que près de 50 ans se sont écoulés depuis sa mort, la musique d’Otis Redding perdure et continue de captiver et d’inspirer. L’album Soul, avec ses ballades brûlantes et ses secousses énergiques, nous rappelle quel talent prodigieux le monde a perdu il y a un demi-siècle. Mais peut-être plus que toute autre chose, il affirme la magnificence durable de la musique de Redding, qui n’a rien perdu de sa majesté et de sa puissance émouvantes au fil du temps.

