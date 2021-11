Affle affiche un bénéfice de Rs 47,6 crore après impôts au T2FY22

Affle a signalé une augmentation de 103,6 % de ses revenus d’exploitation à Rs 274,7 crore au deuxième trimestre

La société de technologie Affle (India) Limited a affiché un bénéfice après impôts de Rs 47,6 crore (PAT) au deuxième trimestre (T2) de l’exercice 2022 (FY22). La société a enregistré une augmentation de 77,1% du PAT par rapport au deuxième trimestre de l’exercice 21. Il a signalé un bond de 103,6% des revenus d’exploitation à Rs 274,7 crore au deuxième trimestre. La société a déclaré que les activités de coût par utilisateur converti (CPCU) et les activités non CPCU en Inde et sur les marchés mondiaux ont été à l’origine de la croissance au cours du trimestre.

La société a déclaré un chiffre d’affaires consolidé de Rs. 427,2 crores pour le premier semestre (S1) de l’exercice 2022, en hausse de 90,1% d’une année sur l’autre. De plus, le PAT a augmenté de 82,5% d’une année sur l’autre pour atteindre Rs. 83,3 crore et la marge PAT s’élevait à 18,3%.

« Nous continuons d’être témoins d’une forte opportunité de marché avec des annonceurs qui accélèrent constamment leurs dépenses numériques, ce qui entraîne une croissance persistante et généralisée dans nos principaux secteurs verticaux provenant à la fois des marchés indiens et internationaux », Anuj Khanna Sohum, président, directeur général et PDG, Affle, dit.

Pour Khanna, ce fut un autre trimestre solide avec une croissance importante ancrée sur le modèle commercial CPCU de la société et sa position dans l’écosystème en tant que société de marketing mobile préférée sur les marchés émergents mondiaux et au-delà. L’activité CPCU a livré 4,9 crores d’utilisateurs convertis au cours du trimestre, portant le total des utilisateurs convertis livrés au premier semestre de l’exercice 2022 à 8,0 crores, a indiqué la société dans un communiqué.

« Au cours du trimestre, nous avons encore amélioré nos plates-formes, nos propositions de produits ainsi que notre portefeuille de propriété intellectuelle technologique, en pénétrant plus profondément dans les marchés nouveaux et existants. Nous sommes une entreprise différenciée fondamentalement inspirée par une croissance rentable axée sur l’innovation, soutenue par des investissements soutenus dans l’augmentation de notre défense stratégique à l’échelle mondiale, un bilan prudent et des flux de trésorerie solides », a ajouté Khanna.

Lire aussi : Hyundai India voit un pic de demandes de renseignements cette saison des fêtes ; lance la campagne « Beyond Mobility » pour renforcer l’image de marque

Lire aussi : LaunchMyCareer lance la campagne #MeraFutureMeraHaq

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.