Afflux record des ETF américains, volatilité du week-end Bitcoin et machines d’extraction de crypto en vente

C’est le week-end et le marché de la cryptographie est à nouveau volatil.

Au cours des dernières semaines, les week-ends ont été baissiers, et il en va de même cette fois, car le prix du Bitcoin se négocie autour de 35 000 $, car il continue de osciller entre 32 000 $ et 42 000 $. Eth est également en baisse à 2 400 $ et la capitalisation boursière totale est d’environ 1 500 milliards de dollars.

Au milieu de cela, vendredi, Scott Minerd, le CIO de Guggenheim Partners, a décidé de transmettre des connaissances avec lesquelles le marché de la cryptographie est déjà familier, depuis des semaines maintenant.

Minerd, connu dans la communauté crypto pour ses mauvaises prises sur le prix du Bitcoin, a mis en garde les investisseurs crypto d’un week-end volatil.

Le marché de la crypto aurait aimé partager des avertissements similaires sur le marché boursier traditionnel alors que l’indice du dollar américain a grimpé à 90,44, mais contrairement à la crypto, ils ne sont pas ouverts 24x7x365.

Avis aux investisseurs en crypto : préparez-vous à un week-end de vacances volatil. – Scott Minerd (@ScottMinerd) 28 mai 2021

La dernière baisse du prix du Bitcoin n’est vraiment affectée par rien, bien qu’il se passe encore beaucoup de choses sur le marché. Avec un volume faible, surtout le week-end, il est plus facile de déplacer les prix.

Selon Ian Rogers, directeur de l’expérience chez Ledger SAS, la volatilité est une fonctionnalité et non un bogue pour les cryptos ; comme il l’a expliqué dans son entretien avec Bloomberg, pendant la volatilité, les gens passent de Bitcoin à des pièces stables et reviennent à BTC lorsqu’ils pensent que la crypto-monnaie a atteint un creux.

“Si vous investissez dans la crypto-monnaie, c’est un jeu à long terme”, ce qui signifie qu’un horizon temporel de quatre ans, car la crypto-monnaie dans l’ensemble d’une classe d’actifs “augmentera dans un avenir prévisible”, a-t-il ajouté.

Le flux d’argent

Alors que la Chine reste un risque pour le prix à court terme, le pays n’est pas clair sur l’interdiction de l’extraction de crypto. Les médias d’État chinois, quant à eux, lancent collectivement des attaques contre des contrats à terme à fort effet de levier et citent des captures d’écran des contrats à terme Binance.

De plus, les mineurs restent prudents et se sont déplacés à l’étranger. Les mineurs vendent également leur équipement dont le coût de l’Antminer S19 est passé de son précédent point le plus élevé de 12 000 $ à maintenant un minimum de 8 000 $, et continue de baisser à mesure que de plus en plus de machines sont mises en vente.

Cette vente est effectuée par des mineurs qui “s’inquiètent de la politique anti-mines ultérieure du gouvernement”, a noté la publication locale Wu Blockchain.

Le taux de hachage Bitcoin, cependant, ne montre aucune faiblesse notable, actuellement à 142 Th/s, en baisse par rapport à environ 171 Th/s record du 13 mai, selon Bitinfocharts.

Dans le même temps, le président américain Joe Biden prépare un gros budget de 6 000 milliards de dollars pour le prochain exercice, renvoyant la valorisation des actifs risqués encore plus haut.

Six mille milliards de dollars ? C’est bon pour Bitcoin. – Edward Snowden (@Snowden) 28 mai 2021

Toute l’impression d’argent due à la politique monétaire laxiste a conduit à des investissements dans les fonds négociés en bourse (ETF) américains pour atteindre des niveaux record, 324 milliards de dollars au cours des quatre premiers mois de cette année, selon les données de Refinitiv. Il s’agit d’une augmentation de 180 % par rapport à la même période l’an dernier.

La proposition de l’administration Joe Biden d’augmenter l’impôt américain sur les gains en capital a également alimenté l’intérêt pour les ETF. Outre les obligations fiscales, ce qui rend les ETF attrayants, ce sont leurs frais moins élevés, leur gestion passive bénigne et leur mécanisme de rachat appelé « transfert en nature », qui n’implique pas de payer en espèces mais plutôt de livrer l’actif exclu d’être imposé.

“L’assouplissement des exigences de la règle d’exemption a permis aux ETF d’être structurés pour couvrir des segments plus étroits du marché tels que les actions de marijuana, les actions” à haute conviction “, axées sur la cryptographie, etc.”, a déclaré Warren Ward, fondateur de la société de planification financière Warren. Associés de la paroisse. Et quand on peut avoir un panier, pourquoi choisir un seul stock, a-t-il ajouté.

Cette croissance peut également être observée dans les ETF Bitcoin et les ETF Ether au Canada, et ces produits aux États-Unis devraient avoir des résultats spectaculaires similaires, mais la SEC n’en a pas encore approuvé un seul.

Bitcoin BTC$ 33 858,84-6,23 % Ethereum ETH$ 2 265.79-9.69% Attache USDT$ 1-0,07%

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.