“ Affreux ” Timo Werner a TROIS des cinq premiers échecs cette saison alors que l’attaquant de Chelsea a déclaré que Karim Benzema aurait englouti une chance contre le Real Madrid

S’il y avait un résumé des cinq pires ratés de la saison, Timo Werner en aurait trois.

C’est le verdict du co-animateur de talkSPORT, Tony Cascarino, qui pense que l’Allemand raté n’a plus aucune chance de prouver sa valeur à Chelsea après son transfert de 45 millions de livres sterling du RB Leipzig l’été dernier.

Werner a raté plusieurs grosses occasions cette saison

Werner a participé à plus de buts que tout autre attaquant de Chelsea cette saison, mais, le plus souvent, il fait la une des journaux pour les mauvaises raisons en raison d’une série de ratés flagrants.

Plus tôt cette semaine, il a fait un effort à bout portant pour placer les Bleus devant le Real Madrid lors de leur demi-finale aller de la Ligue des champions, qui s’est terminée 1-1 après que Karim Benzema a annulé le premier match de Christian Pulisic.

Et Cascarino estime que le joueur de 25 ans ne voudra pas voir sa bande-annonce de si tôt.

“Si vous me demandiez de vous dire les cinq meilleurs ratés de la saison, je mettrais Timo Werner dans trois d’entre eux”, a déclaré Casc à talkSPORT.

Werner a frappé cette chance directement à Courtois de six mètres contre le Real plus tôt cette semaine

«Il a été assez horrible devant le but. Comme en milieu de semaine [against Real Madrid], Thibaut Courtois a réalisé un superbe arrêt devant le but.

“Je te dis, [Karim] Benzema marque là-bas. En tant qu’attaquant, j’y suis allé et j’ai moi-même raté d’incroyables chances. Vous serez critiqué même si un gardien de but effectue un arrêt incroyable.

Werner a été exhorté à “ lever la tête ” et à “ ne pas pleurer ” par le patron des Blues Tuchel plus tôt cette semaine.

“Il a raté un gros match à West Ham, maintenant il a raté un autre gros ici”, a déclaré Tuchel, de Werner.

«Cela n’aide pas, mais cela n’aide pas non plus à en pleurer ou à le regretter tout le temps; c’est comme ça.

«Il y a des millions de personnes qui ont des choses plus difficiles à gérer que des chances que vous manquez, alors c’est la bonne chose à propos du sport – personne ne se soucie de demain.

«Nous étions tristes, nous étions en colère sur le moment, c’est normal. Il était en colère. Il peut être déçu. Maintenant, il a une journée libre et le lendemain, il doit relever le menton.

«C’est un gars professionnel, un gars de haut niveau, il travaille dur. Il occupe des postes et à partir de là, nous partons.

“Nous n’arrêterons jamais de pousser, nous n’arrêterons jamais de croire et j’ai le sentiment que tout le monde accepte la situation telle qu’elle est et en tant qu’attaquant c’est facile, vous marquez le prochain match et personne n’en parle.”