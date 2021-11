Affrontement au Texas: Beto dénonce Biden à propos de la crise frontalière

Beto O’Rourke, l’ancien membre du Congrès démocrate et candidat à la présidentielle, a déclaré qu’il ne se concentrerait pas sur Joe Biden dans sa campagne au poste de gouverneur alors qu’il critiquait le président à propos de la crise frontalière.

O’Rourke a annoncé lundi sa candidature au poste de gouverneur du Texas et a été interrogé dimanche sur l’invitation du président à la campagne électorale.

« Cette campagne au Texas ne portera pas sur Joe Biden, ce ne sera pas sur Donald Trump, cela ne concernera personne en dehors de notre État », a-t-il déclaré à Dana Bash, animatrice de CNN sur « State of the Union ». « Cela va concerner les habitants du Texas et ce que veulent les habitants du Texas. »

Lorsque Bash a demandé à O’Rourke s’il préférait que Biden ne fasse pas campagne pour lui en raison du fait que seulement 35% des Texans soutiennent le président, le candidat au poste de gouverneur a déclaré: «Je me concentre sur le Texas et sur mes compatriotes Texans. Ce sont les personnes les plus importantes pour moi.

« Il n’y a pas de politicien, il n’y a pas d’autre personne en dehors de cet État qui peut aider à changer le cours de cette élection pour le meilleur ou pour le pire. »

En réponse à cela, l’ancien directeur des communications de la campagne présidentielle de 2020 de l’ancien président Trump, Tim Murtaugh, a demandé d’où O’Rourke recevait des dons.

« D’où viennent ses dons ? Murtaugh a tweeté dimanche.

O’Rourke a également critiqué Biden sur l’immigration, déclarant: «Je ne pense pas que nous ayons vu suffisamment d’urgence lorsqu’il s’agit de réécrire nos lois sur l’immigration pour qu’elles correspondent aux besoins et à la réalité que nous voyons, en particulier dans nos communautés frontalières. Alors, oui, nous attendons plus de notre président et de ceux qui nous représentent au Congrès. »

Il a également critiqué le gouverneur du Texas, Greg Abbott, pour avoir utilisé la crise de la frontière sud « comme une opportunité de prendre des photos, en faisant des boucs émissaires et en diffamant les immigrants ».

Au cours de l’exercice 2021, 1,7 million d’immigrants illégaux ont été appréhendés le long de la frontière sud, avec un total de 192 001 pour le seul mois de septembre.