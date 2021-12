Affrontement de Biden et Poutine – Des pourparlers serrés pour éviter la guerre alors que les troupes s’attardent à la frontière ukrainienne | Monde | Des nouvelles

Un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, qui a refusé d’être nommé, a expliqué que les pourparlers seraient ouverts et francs.

Ils ont dit : « Lorsque nous nous asseyons pour parler, la Russie peut mettre ses préoccupations sur la table, et nous mettrons également sur la table nos préoccupations concernant les activités de la Russie.

« Il y aura des domaines où nous pourrons progresser et des domaines où nous serons en désaccord.

« C’est ça la diplomatie. »

Cependant, le porte-parole a clairement indiqué que la Russie serait confrontée à de graves conséquences si elle décidait d’envahir l’Ukraine.

Ils ont déclaré : « L’approche du président Biden sur l’Ukraine a été claire et cohérente : unir l’alliance derrière deux voies – la dissuasion et la diplomatie.

« Nous sommes unis en tant qu’alliance sur les conséquences auxquelles la Russie serait confrontée si elle se dirigeait vers l’Ukraine. »

Un porte-parole de l’administration Biden a confirmé lundi que la Russie et l’OTAN tiendraient des pourparlers le 12 janvier, avec une réunion régionale plus large comprenant Moscou, Washington et plusieurs pays européens prévue pour le 13 janvier.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov a confirmé que Moscou souhaitait « se concentrer exclusivement » sur deux projets de documents qu’il avait soumis.

Il s’agit notamment d’un projet de traité avec l’OTAN appelant à la reprise de l’admission de l’Ukraine et au retrait de ses troupes et de ses infrastructures des pays qui ont adhéré après 1997.

La plupart des pays qui ont rejoint l’OTAN depuis 1997 faisaient autrefois partie de l’URSS ou étaient membres du Pacte de Varsovie pendant la guerre froide.

Cependant, lundi, le président américain Joe Biden a promulgué un projet de loi de dépenses qui fournira 300 millions de dollars aux forces armées ukrainiennes, et des milliards de plus à la défense européenne en général.