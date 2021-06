Affrontement de Galwan – Un an plus tard, l’accent devrait être mis sur les plaines de Depsang, selon un expert

L’armée indienne doit planifier un déploiement à long terme ainsi que des capacités et des capacités pour répondre aux situations immédiates dans la région. L’infrastructure pour protéger l’homme et la machine devrait être la priorité et assurer le renouvellement des troupes pour maintenir le moral et la force de combat.

Un an après le courageux sacrifice du Col B Santosh Babu et de 20 autres vaillants soldats, il est temps de réfléchir à ce que nous pouvons faire pour éviter la mort de nos braves soldats.

Quelle est la marche à suivre ?

L’armée indienne doit planifier un déploiement à long terme ainsi que des capacités et des capacités pour répondre aux situations immédiates dans la région. L’infrastructure pour protéger l’homme et la machine devrait être la priorité et assurer le renouvellement des troupes pour maintenir le moral et la force de combat.

« L’intérêt immédiat au sein de la région est de l’Inde vis-à-vis d’une collusion pakistano-chinoise pour nier toute tentative de l’Inde de regagner le territoire contesté. Il est préférable d’attendre le moment opportun pour résoudre ce problème à l’amiable / jusqu’à ce qu’il existe une capacité militaire crédible pour regagner les territoires perdus.

L’Inde doit planifier et développer son pouvoir national global au cours des prochaines décennies, car ce consensus doit se produire entre les partis politiques pour être sur la même longueur d’onde avec une vision à long terme », a déclaré le lieutenant-colonel Manoj K Channan (ancien combattant), dit Financial Express Online.

« L’accent devrait maintenant être mis sur la menace des plaines de Depsang qui menace nos lignes de communication avec le glacier Siachin. L’intérêt de l’Inde pour Aksai Chin restera car c’était un territoire contesté avec le Pakistan et maintenant avec la route du Karakoram traversant la région, les Chinois ont des raisons de lui donner de la profondeur car cela leur donne accès à la mer d’Oman », estime-t-il.

Pourquoi les intrusions chinoises ?

Partageant son point de vue, le vétéran de l’armée indienne a déclaré: “Le PCC / PLA et ceux qui sont à la tête des affaires ont suivi les développements politiquement ainsi que le développement des infrastructures pour soutenir le déploiement de l’ITBP / IA, le long de la ligne de Contrôle Actuel (LAC). La déclaration des dirigeants politiques sur le parquet du parlement et la visite ultérieure du ministre des Affaires étrangères à Pékin pour expliquer le point de vue de l’Inde sont tombées dans l’oreille d’un sourd.

« Si nous prenons du recul et revisitons la cause du conflit indo-sino de 1962, l’une des raisons était le désaccord sur le LAC défini », déclare le lieutenant-colonel Channan.

Cela signifie-t-il que nous ne prenons pas position?

Nous devons autant que nous devons protéger notre territoire en tant que nation souveraine, tout comme la Chine dans sa perception de propriété du territoire contesté.

« Au cours de la dernière année, l’Inde a loué des drones aux États-Unis et à Israël, pour la surveillance ainsi que des drones armés, le déploiement reste confidentiel ; une chose est sûre, ce n’est pas pour faire preuve de force, mais pour l’employer en cas de besoin », opine-t-il.

Enfin, les efforts diplomatiques doivent se poursuivre à tous les niveaux que ce soit au niveau des commandants de corps ou au niveau du ministre des Affaires étrangères/ministériel. Il est bien entendu que l’usage cinétique de la force est d’une durée limitée pour faire passer un message, les différends se règlent par le dialogue et prennent du temps.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.