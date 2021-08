Affrontement de Noël au box-office : Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan affronte ce film pan indien ; détails

in

Laal Singh Chaddha a récemment tourné des scènes au Ladakh

Alors que les cinémas ont commencé à s’ouvrir avec la baisse des cas de Covid-19 dans des États comme Delhi, le Maharashtra et attendent de grosses sorties pour récupérer leurs grosses pertes, la superstar du film de l’Inde du Sud, Allu Arjun, a annoncé que son film Pushpa (partie 1) se heurterait à Laal d’Aamir Khan. Singh Chaddha à Noël cette année. Alors que le remake d’Aamir de Forrest Gump était prévu pour une sortie le 25 décembre de l’année dernière, avec les nouvelles dates, il devra partager les horaires d’écran avec Allu Arjun et Rashmika Mandana starrer. Néanmoins, le choc des titans a enthousiasmé les cinéphiles.

Les analystes commerciaux Taran Adarsh ​​ont également fait l’annonce de l’affrontement du film pan-indien mettant en vedette Allu Arjun et le très attendu Laal Singh Chaddha de Khan ce Noël.

AAMIR KHAN – ALLU ARJUN: THE BIGGG CHRISTMAS CLASH… Avec #Pushpa: Part 1 – le film PAN-#India avec #AlluArjun – annonçant la sortie de #Christmas 2021, le biggie tant attendu va désormais affronter le #LaalSinghChaddha de #AamirKhan, également arrivé sur #Noël… Vos commentaires… pic.twitter.com/V0dJENMf9V – taran adarsh ​​(@taran_adarsh) 3 août 2021

Allu Arjun a annoncé la nouvelle version de Pushpa en partageant une affiche et il a écrit : « Pushpa – The Rise sortira en cinq langues ce Noël. » La version multilingue est dirigée par Sukumar. Allu joue le rôle du contrebandier de bois de santal et Rashmika est le rôle principal féminin. Le rôle de l’antagoniste sera joué par Fahaadh Faasil. Pushpa-The Rise suivra l’histoire du casse du bois de santal rouge. Pushpa a été coproduit par Mythri Movie Makers et Muttamsetty Media.

Pushpa – The Rise sortira en cinq langues ce Noël. പുഷ്പ புஷ்பா ಪುಷ್ಪ पुष्पा pic.twitter.com/bSSF9qfGGY – Allu Arjun (@alluarjun) 3 août 2021

Quant à Laal Singh Chaddha, il s’agit d’un remake du film de 1994 de Tom Hanks Forrest Gump. Le film a été réalisé par Advait Chandan. Le film est réalisé par Advait Chandan et met également en vedette Kareena Kapoor. Le film est en cours de production depuis plusieurs années maintenant et a été largement tourné dans toute l’Inde. Le film est produit conjointement par Viacom 18 Motion Pictures, Kiran Rao et Aamir Khan. La star du Sud Naga Chaitanya fera ses débuts à Bollywood en jouant le rôle de Bala dans le film.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.