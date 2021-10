David Frost : l’UE semble parfois « ne pas vouloir » du succès du Royaume-Uni

Jayne Adye s’exprimait après le discours historique du ministre du Brexit à Lisbonne aujourd’hui, dans lequel il a suggéré qu’il était prêt à utiliser la soi-disant option nucléaire, qui suspendrait le mécanisme controversé, suggérant qu’il « ne fonctionnait pas », ayant « complètement perdu son consentement ». dans une communauté en Irlande du Nord ». Néanmoins, il s’est abstenu de le faire, ce que Mme Adye, directrice du groupe de campagne pro-Brexit Get Britain Out, estime qu’il devrait faire sans délai.

Il est clair que jouer « gentiment » avec l’UE n’a pas fonctionné Jayne Adye

S’exprimant avant la comparution prévue du commissaire européen, homologue de Lord Frost, Mme Adye a déclaré : « Bien qu’il soit nécessaire de voir ce que le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, dit dans son discours de demain, s’il pas une acceptation des réalités évoquées par Lord Frost, alors nous ne devrions pas perdre plus de temps avant de déclencher l’article 16 du protocole d’Irlande du Nord.

« Ce discours de Lord Frost était un début très bienvenu pour repousser le comportement agressif de l’UE au cours des dernières années.

« Il est clair que jouer ‘gentiment’ avec l’UE n’a pas fonctionné et ses paroles fermes ne passeront pas inaperçues. »

Lord David Frost et Maros Sefcovic, son homologue européen (Image : GETTY)

Manifestants contre le protocole d’Irlande du Nord à Belfast (Image: GETTY)

Mme Adye a expliqué : « Le protocole d’Irlande du Nord est une insulte à la souveraineté du Royaume-Uni et n’a aucun soutien des syndicalistes d’Irlande du Nord – un soutien qui est censé être nécessaire pour le fonctionnement de base du protocole en raison de son lien avec l’accord du Vendredi saint.

Lors de son discours, Lord Frost avait défini un certain nombre de domaines dans lesquels le Royaume-Uni divergera de l’UE à l’avenir, a reconnu Mme Adye – mais a averti qu’une telle diversion « prendrait trop de temps ».

Elle a ajouté : « Comme pour beaucoup d’autres promesses du gouvernement, les discours sont faits avec de grandes annonces, mais l’action pour tenir les paroles ne semble jamais arriver !

JUST IN : la tentative « arrogante » de la France d’interdire l’anglais échouera, selon un ex-diplomate

Maros Sefcovic, le commissaire européen (Image : GETTY)

« L’UE ne peut pas prétendre que le protocole est gravé dans le marbre, alors que le document indique expressément le contraire.

« Essayer de rejeter les changements ne ferait que confirmer le mépris total de l’UE pour trouver des solutions mutuellement acceptables, préférant plutôt faire tout son possible pour essayer de diviser le Royaume-Uni en guise de punition pour le Brexit.

« Ce n’est pas la faute du gouvernement britannique si l’UE a conclu des accords avec le Premier ministre Boris Johnson à la dernière seconde, en supposant qu’il ne serait pas réélu au gouvernement avec une majorité massive.

A NE PAS MANQUER

Ian Blackford s’engage à faire passer le projet de loi IndyRef2 à Holyrood [INSIGHT]

Nicola Sturgeon a supervisé la dissimulation controversée de COVID-19 [REVEAL]

Par effraction du Parlement écossais: Crook entre par une « porte non sécurisée » [LATEST]

Lord David Frost s’exprimant lors de la conférence du parti conservateur la semaine dernière (Image: GETTY)

Le Premier ministre britannique Boris Johnson (Image: GETTY)

« Tout nouveau gouvernement doté d’un mandat fort de son électorat – comme l’a fait Boris Johnson – a le droit d’apporter des modifications aux accords internationaux.

« Peut-être que si l’UE voulait un adversaire plus malléable pour l’avenir, elle n’aurait pas dû courir le temps de Theresa May !

« Nous ne pouvons pas continuer à étendre indéfiniment les pourparlers et à donner un coup de pied à la boîte sur la route.

Problèmes du protocole d’Irlande du Nord expliqués (Image: Express)

« Jusqu’à ce que des mesures soient prises, les entreprises et les citoyens d’Irlande du Nord resteront sous le contrôle de l’UE – et dans un état perpétuel d’incertitude – une situation qu’aucun gouvernement britannique ne peut tolérer. »

S’exprimant plus tôt, Lord Frost a décrit le Protocole comme « la plus grande source de méfiance » entre Londres et Bruxelles.

Il a affirmé : Le protocole ne fonctionne pas. Il a complètement perdu son consentement dans une communauté d’Irlande du Nord.

La communauté unioniste est implacablement opposée au protocole d’Irlande du Nord (Image : GETTY)

«Il ne fait pas ce pour quoi il a été créé – protéger l’accord de Belfast (vendredi saint). En fait, il fait le contraire. Il faut que ça change. »

Il a ajouté : « L’Irlande du Nord n’est pas un territoire de l’UE. Il est de notre responsabilité de sauvegarder la paix et la prospérité en Irlande du Nord, et cela peut inclure l’utilisation de l’article 16 si nécessaire. Nous n’emprunterions pas cette voie gratuitement ou avec un plaisir particulier.

« Mais, comme Burke l’a si bien commenté dans sa brochure, « il y a cependant une limite à laquelle la tolérance cesse d’être une vertu ».

« Il est de notre responsabilité fondamentale de préserver la paix et la prospérité en Irlande du Nord, et c’est pourquoi nous ne pouvons pas nous reposer tant que la situation n’a pas été réglée. »