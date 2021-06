Affrontement entre l’Inde et la Chine dans la vallée de Galwan – un an plus tard

L’Inde n’a jamais accepté la ligne de revendication de 1959 de la Chine, que l’APL a même franchie à certains endroits.

Par le lieutenant général Prakash Katoch,

Un an après l’agression chinoise dans l’Est du Ladakh en mai-juin 2020, la situation au sol n’est guère encourageante. L’Inde a perdu son avantage stratégique en abandonnant le Kailash Range. Sur la rive nord du lac Pangong, l’APL est passée du sommet du poste indien à Finger 4 à la zone de Finger 8. L’Inde est passée de Finger 4 à entre Fingers 2 et 3 (Dhan Singh Thapa Post). Une zone de non-patrouille de 10 km existe désormais avec une route métallique du côté chinois menant à Finger 4.

Il est dit que la Chine a renoncé à se désengager d’autres zones de friction, mais il n’y a aucune preuve que la Chine l’ait promis ou que ces zones ont été discutées du tout. Si la Chine faisait marche arrière, qu’est-ce qui nous a empêchés de réoccuper la chaîne de Kailash et d’occuper le col du Karakoram, tous deux sur notre territoire ? Ou la guerre psychologique de la Chine nous a-t-elle coupé le souffle ?

À Gogra et à Hot Springs, l’APL se trouve de notre côté du LAC et la plus grande zone d’interdiction de patrouille se trouve dans les plaines de Depsang, où nos patrouilles ne peuvent même pas approcher des points de patrouille qui ont été établis « à côté » du LAC, comme le recommande l’étude sur la Chine. Groupe et agréé par le CCS. A Demchok aussi, l’APL a rencontré l’ALC.

L’Inde n’a jamais accepté la ligne de revendication de 1959 de la Chine, que l’APL a même franchie à certains endroits. Malgré ces empiètements et des centaines de kilomètres carrés de zones de non-patrouille forcées, lorsque le ministre de la Défense dit au Parlement qu’il n’a même pas perdu un pouce de territoire, l’armée peut difficilement le contredire.

Au cours de l’année écoulée, l’APL a construit des structures permanentes dans des endroits qu’elle occupait l’année dernière dans l’est du Ladakh, a effectué une rotation des troupes, intensifié la logistique et déployé de nouvelles armes ; véhicules d’assaut blindés, système de missiles de défense aérienne de terrain HQ-17A, nouveau système de lance-roquettes multiples automoteur à longue portée (MLRS) PHL-11 de calibre 122 mm et nouveaux mortiers automoteurs à tir rapide. Un nouveau drone capable d’opérations sur plateau a été piloté par l’APL pour patrouiller et rechercher dans la région montagneuse de Kailash le 25 mai.

Les images satellite du 1er novembre 2020 ont montré un village chinois nouvellement construit avec plus de 110 habitations à environ 4,5 km à l’intérieur du territoire indien dans l’Arunachal Pradesh, sur les rives de Tsari Chu dans le district du Haut Subansiri. La zone n’avait aucune construction dans la couverture satellite en août 1999. Apparemment, la construction était également en cours pendant l’impasse du Ladakh. La Chine a également construit de nouveaux villages à l’intérieur du Bhoutan et a occupé la majeure partie du plateau de Doklam après la fin de l’impasse indo-chinoise en 2017. Il y a maintenant des rapports non confirmés de la présence chinoise à Sakteng dans l’est du Bhoutan, la Chine ayant revendiqué le sanctuaire de la faune pour la première fois. fois en 2020.

L’agression chinoise de 2020 était concomitante à la première vague du virus de Wuhan. Alors que l’Inde lutte contre la deuxième vague pandémique, la Chine pourrait faire plus de mal qu’au Ladakh, ailleurs ou les deux comme au Bhoutan. De telles actions de la Chine devraient être prises avec certitude lorsque la troisième vague pandémique frappera l’Inde, ce qui pourrait être encore plus vicieux en raison de la souche extra virulente découverte au Vietnam. La Chine apprend vite et est à la pointe de la technologie. Dans le prochain conflit, il exploitera le pouvoir des drones comme on l’a vu dans la guerre Azerbaïdjan-Arménie, et l’IA comme Israël a récemment utilisé contre le Hamas. Nous devons être préparés à un tel conflit.

Le Pakistan est dans la tourmente mais sa puissance militaire reste intacte, entièrement soutenue par la Chine et l’alliance militaire croissante avec la Turquie, qui est avancée dans les développements technologiques, y compris les drones militaires. Christine Schraner Burgener, envoyée spéciale de l’ONU pour le Myanmar, a mis en garde contre une éventuelle guerre civile au Myanmar. La junte militaire au Myanmar est entièrement soutenue par la Chine tout en faisant du bruit sur le retour à la démocratie sachant que de nombreuses démocraties sont en réalité des autocraties.

Le corridor économique Chine-Myanmar avec le port de Kyaukpyu pour refléter Gwadar au Pakistan amènera l’APL au Myanmar sous un prétexte ou un autre. Il convient de noter le regain d’intérêt de la Russie pour le Myanmar. Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou s’est rendu au Myanmar en janvier 2021 pour s’entretenir avec Min Aung Hlaing, commandant en chef des forces armées du Myanmar. Cela a été suivi par le vice-ministre russe de la Défense Alexander Fomin en visite au Myanmar en mars 2021 pour s’entretenir avec Min Aung Hlaing, ce qui en fait la première visite étrangère de haut niveau au Myanmar après la prise de contrôle militaire. La Russie a maintenant signé un contrat pour la fourniture d’un nombre indéterminé de drones de surveillance Orlan-10E au Myanmar dans le cadre d’un accord qui comprend des systèmes de missiles sol-air Pantsir-S1 et des équipements radar. En 2018, l’armée birmane avait signé un accord pour acheter six avions de combat Su-30 à la Russie.

Espérons que nos décideurs sont conscients de ce qui se construit à la périphérie de l’Inde. Le Myanmar et le Bangladesh sont les deuxième et troisième principaux destinataires des exportations chinoises de défense après le Pakistan en Asie du Sud et le Népal a été bien entraîné dans la sphère stratégique de Pékin.

(L’auteur est un lieutenant général vétéran. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.).

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.