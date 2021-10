Affrontement hypersonique : Poutine teste une nouvelle arme terrifiante – quelques jours après le lancement d’un missile américain | Monde | Nouvelles

Le missile Zircon, ou Tsirkon, a été présenté par le président russe Vladimir Poutine comme faisant partie de son arsenal de systèmes d’armes prétendument inégalés. Le ministère russe de la Défense a déclaré que le sous-marin Severodvinsk avait tiré le missile dans la mer de Barents, atteignant avec succès la cible choisie.

Le lancement a eu lieu la nuit, ont montré des séquences vidéo publiées par le ministère.

La Russie a testé le tir du missile Zircon depuis un navire de guerre en juillet.

À l’époque, le ministère de la Défense avait déclaré que le missile avait été tiré depuis l’Amiral Gorshkov, un navire de guerre situé dans la mer Blanche, voyageant à environ sept fois la vitesse du son avant de toucher une cible au sol sur la côte de la mer de Barents plus de 217 à des miles.

Un communiqué explique : « Les caractéristiques tactiques et techniques du missile Tsirkon ont été confirmées lors des tests », a indiqué le ministère.

M. Poutine a annoncé une gamme de nouvelles armes hypersoniques en 2018 dans l’un de ses discours les plus belliqueux depuis des années, affirmant qu’elles pourraient frapper presque n’importe quel point du monde et échapper à un bouclier antimissile construit aux États-Unis.

Cependant, certains experts occidentaux se sont demandé à quel point la nouvelle génération d’armes russes était avancée, tout en reconnaissant que la combinaison de la vitesse, de la maniabilité et de l’altitude des missiles hypersoniques les rend difficiles à suivre et à intercepter.

À L’ENTRÉE : panique du Brexit : la ville de Londres craint maintenant l’exode des banquiers

La DARPA a déclaré : « Le missile, construit par Raytheon Technologies, a été largué d’un avion quelques secondes avant que son moteur Northrop Grumman scramjet (statoréacteur à combustion supersonique) ne démarre.

“Le véhicule HAWC fonctionne mieux dans une atmosphère riche en oxygène, où la vitesse et la maniabilité le rendent difficile à détecter à temps.

“Il pourrait frapper des cibles beaucoup plus rapidement que les missiles subsoniques et a une énergie cinétique importante même sans explosifs puissants.”

Wes Kremer, président de l’unité commerciale Missiles et défense de Raytheon, a ajouté : « Le DoD (Department of Defense) a identifié les armes hypersoniques et les capacités contre-hypersoniques comme les plus hautes priorités techniques pour la sécurité de notre pays.

« Les États-Unis et nos alliés doivent avoir la capacité de dissuader l’utilisation de ces armes et les capacités de les vaincre. »

La Chine, quant à elle, essaie de construire une arme hypersonique capable de “faire frire” les systèmes de télécommunications en 10 secondes.

Avec une portée de plus de 2 000 milles, le missile délivrerait une impulsion électromagnétique intense qui anéantirait les lignes de communication et d’alimentation.

Il croiserait à six fois la vitesse du son, atteignant sa cible en 25 minutes.