Affrontement indo-chinois : les pourparlers s’effondrent ! Voici ce qui s’est mal passé

La responsabilité de la frontière au Ladakh a été confiée à l’armée indienne à la suite d’un incident à Kongka La. (Image représentative)

L’Inde et la Chine, lors du 13e cycle de pourparlers au niveau des commandants de corps, espéraient conclure un accord sur Hot Springs, qui est l’un des derniers points de friction.

Ce point de friction – Hot Springs est situé dans la vallée de la rivière Chang Chenmo, près de Kongka La qui est un col marquant la ligne de contrôle réel (LAC). Hot Springs, qui se trouve au sud-est de la vallée de Galwan, est la zone où des affrontements entre les militaires des deux pays ont eu lieu en 2020.

La Chine ne souhaite pas retirer son unité de la taille d’un peloton de Hot Springs. Cela signifie que la situation ne va pas se normaliser de sitôt.

Selon les rapports, l’APL chinoise a traditionnellement eu une base importante à l’est de Kongka La, qui se trouve à l’ouest de l’autoroute chinoise G219 reliant le Tibet et le Xinjiang – qui sont les deux provinces les plus sensibles.

La responsabilité de la frontière au Ladakh a été remise à l’armée indienne à la suite d’un incident à Kongka La. Le 10 octobre 1959, juste avant la guerre d’Indochine de 1962, la partie chinoise a arrêté trois membres de l’équipe de patrouille de la police indienne à Kongka La. Le lendemain, une équipe de 20 personnes, dirigée par un surintendant adjoint de la police, s’est mise à la recherche des trois membres qui n’étaient pas revenus.

En savoir plus sur l’incident

Neuf membres de l’équipe de recherche ont été tués et les autres ont été arrêtés par la partie chinoise. La partie chinoise les avait traités très durement.

Que s’était-il passé ?

Alors que 16 des 20 membres du personnel se dirigeaient vers la rivière Chang Chenmo, ils ont été attaqués par les troupes chinoises avec des grenades à main, des fusils et des mortiers. Au cours de l’affrontement, la partie chinoise n’a perdu qu’un soldat et à la suite de cet incident, le gouvernement a remis le secteur ouest à l’armée le 24 octobre 1959.

Lorsque la guerre de 1962 a commencé, la partie chinoise a attaqué Hot Springs, bien que ce ne soit pas parmi les secteurs qui ont connu de violents combats. Avant la guerre, jusqu’en 1960, la Chine avait utilisé une entreprise qui était stationnée à Kongka La et à Hot Springs. Et en 1962, les Chinois l’ont augmenté à un niveau de régiment dans la région de Hot Springs.

À cette époque, l’Inde avait un peloton d’environ 30 soldats à Hot Springs. Peu de temps après l’attaque chinoise sur la position de l’Inde dans la vallée de Galwan, l’attention s’est tournée vers les sources chaudes et la vallée de Chang Chenmo. Une fois que la partie chinoise a commencé à bombarder et au milieu de la crainte que les soldats indiens ne soient coupés, l’armée a décidé de se retirer des sources chaudes.

Lorsque les soldats indiens ont essayé de revenir d’abord à Tsogatsalu, puis à Phobrang, le long de la rivière Chang Chenmo, tous les soldats indiens ont souffert d’engelures et d’engelures.

Que se passe-t-il maintenant avec l’échec des pourparlers ?

Cela aura un impact sur la désescalade. Il y a 50 000 soldats chacun des côtés indien et chinois, ainsi que des moyens de défense aérienne, des canons d’artillerie et des chars.

