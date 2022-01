Affrontement invaincu le 29 janvier à l’Iradier Arena entre El Salinero ‘Tetef’ et Einer Steven

C’est l’un des carrefours d’intérêts de début 2022 pour la boxe professionnelle. Deux combattants invaincus et prometteurs face à face. D’une part, l’ancien membre de l’équipe marocaine, désormais basé dans la ville d’Alava de Salinas de Añana, Abdellatif Zohuairi ‘Tetef’. De l’autre, le Colombien résidant à Fuenlabrada (Madrid), Einer Steven. L’affrontement sera de 6 rounds au super poids plume.

Ce sont deux boxeurs d’âge similaire et de trajectoire identique, avec trois victoires en autant de combats. De ce CV professionnel naissant et prometteur, on peut déduire une plus grande force de la part de Steven, qui a une victoire avant la limite, tandis que Tetef a toujours remporté les points. Le poids convenu favorise également Steven, puisque ce sera la limite du super poids plume, division au-dessus de laquelle l’élève de José Luis Celaya. Malgré le léger avantage de poids pour le Colombien, il sera le résident de Allava qui a plus de centimètres de hauteur et de portée.

Le prévisible est un choc des styles, avec un Tetef essayant de dominer à moyenne distance et un Steven cherchant l’échange. En tout cas, c’est un match de boxe d’un grand intérêt à la fois pour les concurrents et, surtout, pour le public.

« Nous sommes très confiants dans les qualités de Tetef et dans sa progression. Et on a pu percevoir que l’équipe de Steven a la même confiance en son boxeur. C’est un combat à ne pas perdre », assure Celaya.

Plus de boxe professionnelle

le Tetef contre Steven 6 rondes fait partie d’une soirée qui Euskobox promeut le 29 janvier prochain dans le tout nouveau Iradier Arena à Vitoria-Gasteiz. Dans le combat à longue distance, 8 rounds au poids coq, le Colombien résidant dans la capitale d’Alava les affrontera. Fran mendoza (12-0-0, 7 KO), et l’expérimenté Anuar chambres, originaire de la même région queet Mendoza (22-12-1, 12 KO). Une victoire, qui ne sera pas facile, rapprochera Fran des grands rendez-vous internationaux. Avant, les débuts professionnels d’un nouveau membre de la saga Mendoza, le super fly Kato, qui plaidera en 4 tours avec le Madrilène Carlos Hernández.

K1 professionnel

Deux matchs professionnels de K1 vont faire monter la température de l’Iradier Arena. Dans les 75 kilos, le Bilbao Alaitz olaeta Les Portugais d’origine bolivienne seront mesurés Luis Fernando Vaca; tandis que dans les 62 kilos, le Bilbao Julien Fernández affrontera l’une des figures émergentes du K1 Alava, ‘Le Gladiateur’ Flavius ​​Chiaburu. La soirée débutera par plusieurs matchs de boxe et K1 amateur. Billets disponibles à la billetterie à partir de 20 euros. Et en prévente chez Salle de sport Gasteiz de Vitoria-Gasteiz et en Elite Sport de Etxebarri (Bizkaia).

