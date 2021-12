Affrontement nucléaire iranien avec le Royaume-Uni – réunion cruciale aujourd’hui après que Trump a déchiré l’accord | Politique | Des nouvelles

Les pourparlers auront lieu dans le but d’empêcher l’Iran d’enrichir de l’uranium et d’autoriser des inspecteurs internationaux sur le terrain après que Donald Trump a retiré les États-Unis de l’accord précédent. En retour, l’Iran espère voir un certain nombre de sanctions levées. Selon le département des affaires étrangères de l’UE, le SEAE, la Chine, la France, l’Allemagne, la Russie, la Grande-Bretagne et l’Iran seront tous présents à la réunion.

Le SEAE espère que la réunion permettra « la perspective d’un éventuel retour des États-Unis », ainsi que « comment assurer la mise en œuvre pleine et effective de l’accord par toutes les parties ».

Mikhaïl Oulianov, le principal émissaire de la Russie pour les pourparlers, a évoqué sur Twitter l’importance de cette réunion pour toutes les parties concernées.

Il a tweeté : « Habituellement, ce n’est pas populaire de s’engager dans des affaires sérieuses entre le Noël catholique et le Nouvel An.

« Dans ce cas particulier, cela indique que tous les négociateurs ne veulent pas perdre de temps (sic) et viser la restauration la plus rapide du #JCPOA. »

Le président Trump a rompu l’accord avec l’Iran en 2018 après que des négociations étaient en cours pour résoudre la situation.

Cependant, sans résolution en vue, The Donald a estimé qu’il n’avait d’autre choix que de retirer les États-Unis de l’accord.

En 2015, il a juré que les négociations auraient pu mettre un terme au différend – si elles étaient correctement traitées.

Il a déclaré: « Un accord constructif aurait pu être facilement conclu à l’époque, mais ce n’était pas le cas. »

L’ancien secrétaire d’État John Kerry, l’un des architectes de l’accord, a tenté de renforcer les relations avec l’Iran en tendant la main aux Iraniens lors des négociations.

En fait, l’ancien président a suggéré qu’il voulait négocier l’accord – plutôt que d’en retirer les États-Unis.

Il a déclaré: « Il est très difficile de dire: » Nous le déchirons « .

« Je contrôlerais ce contrat si dur qu’ils n’ont aucune chance.

« Aussi mauvais que soit le contrat, je serai si dur avec ce contrat. »

Mais lors de son annonce officielle de retirer les États-Unis de l’accord en juillet 2018, il a déclaré : « Le soi-disant accord avec l’Iran était censé protéger les États-Unis et nos alliés de la folie d’une bombe nucléaire iranienne, une arme qui ne fait que mettre en danger la survie du régime iranien.

« En fait, l’accord a permis à l’Iran de continuer à enrichir de l’uranium et, avec le temps, d’être au bord du black-out nucléaire.

« Aujourd’hui, nous avons la preuve définitive que cette promesse iranienne était un mensonge. »

Il a ajouté : « Les États-Unis ne font plus de menaces vides de sens.

« Quand je fais des promesses, je les tiens. »