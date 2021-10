Affrontement Zee-Invesco: la NCLT ajourne l’affaire au 16 novembre

Le banc, dirigé par Suchitra Kanuparti et Anuradha Bhatia, a également donné au fournisseur de services de diffusion directe à domicile, dans lequel Yes Bank détient une participation de 25,63 %, le temps de déposer sa réponse jusqu’au 15 novembre.

Invesco Developing Markets Fund, le plus grand investisseur dans Zee Entertainment Enterprises (ZEEL), est susceptible de faire appel contre l’injonction de la Haute Cour de Bombay qui empêche la société de convoquer une assemblée générale extraordinaire (AGE).

« Nous allons probablement faire appel et en cas de développement, nous informerons le tribunal », a déclaré Janak Dwarkadas, avocat d’Invesco et de sa filiale OFI Global China Fund, au tribunal de Mumbai du National Company Law Tribunal (NCLT). mercredi. Cependant, Dwarkadas n’a pas fourni d’autres détails.

Le banc de Mumbai du NCLT, qui a de nouveau entendu l’affaire mercredi, l’a ajournée au 16 novembre pour obtenir des instructions. Le tribunal avait auparavant ajourné l’affaire car il souhaitait entendre la décision du Bombay HC dans l’affaire.

«Les options devant Invesco sont de déplacer le banc de division de la Haute Cour de Mumbai, qui est un banc plus élevé. Si le tribunal de division rejette également le plaidoyer, Invesco peut alors saisir la Cour suprême », a déclaré Krishnava Dutt, associé directeur du cabinet d’avocats Argus Partners. Par ailleurs, un autre banc du NCLT Mumbai a ajourné au 23 novembre une requête déposée par Yes Bank contre Dish TV India.

Le banc, dirigé par Suchitra Kanuparti et Anuradha Bhatia, a également donné au fournisseur de services de diffusion directe à domicile, dans lequel Yes Bank détient une participation de 25,63 %, le temps jusqu’au 15 novembre pour déposer sa réponse.

Yes Bank avait demandé des directives au tribunal après que le conseil d’administration de Dish TV eut exprimé le 13 octobre son incapacité à convoquer une AGE comme le réquisitionnait le prêteur.

