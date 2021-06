Affronter l’Angleterre à Wembley est «le plus grand match auquel aucun des joueurs jouera JAMAIS», déclare l’ancien défenseur écossais Alan Hutton alors que John McGinn et Andy Robertson se préparent pour l’épreuve de force de l’Euro 2020

in

Andy Robertson a remporté la Ligue des champions, Scott McTominay est un joueur régulier de Manchester United, mais l’Angleterre contre l’Écosse à Wembley est le plus grand match de leur vie.

C’est selon l’ancien défenseur Alan Hutton alors que les deux nations se préparent à écrire un autre chapitre du plus vieux match international de l’histoire vendredi soir sous le célèbre Arch lors du deuxième match du groupe D de l’Euro 2020.

Le patron de l’Écosse, Steve Clarke, n’a montré aucun nerf avant de se préparer à affronter l’Angleterre

Bien que les tensions soient vives et les rivalités plus personnelles dans un tournoi majeur, les enjeux ont été encore plus élevés après les matches d’ouverture.

L’Angleterre a remporté une victoire dominante sur la Croatie, finaliste de la Coupe du monde, à Wembley, tandis que l’Écosse s’est inclinée 2-0 contre la République tchèque 24 heures plus tard à Hampden Park.

Alors que les Écossais ne sont qu’à un résultat de leur sortie potentielle de leur premier tournoi majeur en 23 ans dans les plus brefs délais, l’international à 50 sélections Hutton a lancé un cri de ralliement à la veille de la bataille.

“Ça ne va pas mieux”, a déclaré l’ancien défenseur des Rangers et de Tottenham à Betway.

Hutton a beaucoup d’expérience pour affronter l’Angleterre après avoir perdu à Wembley en 2013

L’ancien arrière droit des Rangers et de Tottenham faisait partie de l’équipe qui a battu la France en 2007, donc il sait tout sur la pression

« L’Euro contre l’Angleterre à Wembley. C’est le plus gros match auquel aucun joueur ne jouera jamais et aucun des fans ne le regardera.

“C’est énorme, absolument énorme”, a-t-il ajouté.

« Pas seulement pour les joueurs, mais pour tout le pays. Tous les yeux seront rivés dessus et tout le monde veut en faire partie. »

La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées lors d’un tournoi majeur, c’était il y a 25 ans, lorsque Paul Gascoigne a marqué l’un des plus grands buts du Championnat d’Europe lors d’une victoire 2-0 pour l’Auld Enemy.

Paul Gascoigne a marqué dans ce match qui l’a vu faire la célébration hilarante de la chaise du dentiste

Les Écossais ont perdu leur premier match 2-0 contre la République tchèque, donc la pression est sur eux

Hutton faisait partie de l’équipe écossaise qui a mené deux fois à Wembley en 2013, mais a subi une défaite 3-2 grâce à une tête fulgurante de Rickie Lambert.

Bien que les fervents fans écossais descendent toujours à Londres par milliers (comme ils l’ont encore fait cette fois), l’arrière droit a admis que la pression était intense même pour quelqu’un d’aussi expérimenté que lui.

“En y repensant, c’était probablement l’un des jeux pour lesquels je me sentais un peu nerveux”, dit-il.

« Lorsque vous jouez pour l’Écosse, les fans sont normalement très indulgents. Il n’y a jamais eu d’autre attente que de tout donner pour la chemise.

«Mais cela change contre l’Angleterre, la mentalité bascule. C’est un jeu qu’ils attendent de vous de gagner.