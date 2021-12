Affrontez les entreprises avec le cyberpunk FPS Deadlink

Annonce de l’éditeur Super.com Lien mort, un nouveau jeu de tir à la première personne avec un thème cyberpunk et une structure roguelite. Il vient de Gruby Entertainment, un studio de développement indépendant composé de développeurs qui ont déjà travaillé sur Outriders et Giant Machines.

Dans un communiqué de presse, Super.com décrit Deadlink comme « un FPS cyberpunk au rythme rapide, avec des armes à feu flamboyantes avec des éléments rogue-lite » où vous faites « partie de la Corporate Security Agency, qui, contrairement à son nom, garde les entreprises presque toutes sauf sécurisé en utilisant des attaques chirurgicales plausiblement déniables pour empêcher leurs plans les plus méprisables de se concrétiser. La description se penche sur le ressentiment très réel que les gens ont actuellement envers les entreprises et le canalise dans un FPS apparemment rejouable à l’infini.

Les captures d’écran montrent le style artistique extrêmement coloré du jeu qui semble fortement inspiré par le néon maussade qui caractérise le genre cyberpunk de nos jours. Et tandis que les jeux cyberpunk coûtent un sou ces derniers temps, ce jeu a déjà l’air solide et contient au moins un nouvel élément de roguelite. C’est la construction du monde qui va vraiment faire ou défaire ce jeu, donc Gruby doit vraiment comprendre à quel point ces sociétés sont distinctes et à quel point elles peuvent être dégueulasses.

Outriders, quant à lui, était également un jeu solide lors de sa sortie, mais pas sans ses idées étranges. C’est ce qui rend le nouveau jeu de Gruby Entertainment vraiment intrigant. Une nouvelle mise à jour importante vient de sortir pour Outriders le mois dernier, bien que le développeur People Can Fly n’ait apparemment pas perçu de redevances pour le jeu en août dernier.

Deadlink sortira dans Steam Early Access au premier trimestre de 2022.