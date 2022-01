Affrontez-moi, One Hit Wonder de A-Ha

« Take on Me » est une chanson du groupe pop norvégien A-ha. Paul Waaktaar-Savoy, Magne Furuholmen et Morten Harket ont composé la première version et Tony Mansfield a assuré la production. En plus des synthétiseurs, il propose une instrumentation variée, notamment une guitare acoustique, des claviers et une batterie. Il est initialement sorti en single pour l’Europe en 1984, sans l’inclure dans aucun album, et il a reçu un accueil commercial discret. Alan Tarney a produit une deuxième version, mixée par Tony Mansfield et incluse sur le premier album du groupe, Hunting High and Low, en avril 1985. Bien que la deuxième version ait eu plus de ventes que la première, elle n’était pas non plus très populaire dans les charts.

Cependant, une troisième et dernière sortie en septembre 1985, accompagnée d’une vidéo, augmente les ventes et la popularité du groupe. Il a atteint la première place des charts aux États-Unis, en Norvège et dans douze autres pays et la deuxième au Royaume-Uni, en Irlande et au Japon.

La vidéo montre les membres du groupe représentés dans des animations dessinées au crayon – une technique connue sous le nom de rotoscope – et présente également des scènes filmées en direct. De plus, il a remporté six prix et a été nominé dans deux catégories lors de la cérémonie des MTV Video Music Awards en 1986. Grâce au single, selon PopMatters, a-ha est considéré comme une merveille à succès unique, et le réseau de télévision VH1 l’a classé troisième dans les 100 meilleures merveilles à succès unique des années 80. Lors du gala des Spellemannprisen Awards 2009, « Take on Me » a été reconnu comme le meilleur tube norvégien des cinquante dernières années.

La vidéo a une intrigue fantastique et traite d’une relation amoureuse, commençant par un montage de dessins au crayon, appartenant à une bande dessinée, représentant une course de motos où le personnage principal, interprété par Harket, participe avec deux autres concurrents. Ensuite, vous pouvez voir une scène dans un café, où une jeune femme jouée par Bunty Bailey, alors la petite amie de Harket, boit dans une tasse en lisant.

Au fur et à mesure, la serveuse vous apporte l’addition ; à ce moment, le protagoniste, après avoir gagné, lui fait un clin d’œil. Sa main animée sort du magazine, avec l’intention de l’inviter à cet endroit. Une fois à l’intérieur, elle apparaît également sous la forme d’une animation dessinée au crayon et il chante pour elle.

Pendant ce temps, de retour au café, la serveuse revient chercher la jeune femme mais ne la retrouve plus ; Pour cette raison, il jette le dessin animé dans une poubelle, faisant réapparaître les deux concurrents de Harket armés d’une clé à molette pour l’attaquer. Harket frappe l’un d’eux et se réfugie avec la fille dans une boule de papier. Lorsqu’ils sont acculés, Harket fait un trou dans le mur de papier pour qu’elle puisse s’échapper, tandis qu’une touche tactile apparaît devant lui. Une fois de retour dans le monde réel, et après être apparu juste à côté de la poubelle à la surprise des convives du café, il sort le dessin animé de la poubelle et rentre chez lui, où il essaie de vérifier ce qui s’est passé ensuite dans l’histoire du motocycliste.

Dans l’image suivante, Harket apparaît sans vie à l’œil nu, alors la jeune femme se met à pleurer, mais se lève soudainement et essaie de quitter la publication. A ce moment, son image apparaît dans le hall de la maison avec une partie de lui animée et l’autre en image réelle, alors qu’il essaie de se libérer du dessin animé. A la fin, il s’échappe de ce monde et devient un être humain, il sourit à la jeune femme, qui marche vers lui et ils s’embrassent. Cette dernière scène est basée sur le film de science-fiction Altered States (1980).

Et vous souvenez-vous de ce grand thème? Qu’est-ce que tu en penses? Comme toujours, nous vous laissons le lien pour le revivre ! :