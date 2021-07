Affrontez un mal terrible dans UnHoly Neighborhood pour Android

J’aime un bon jeu d’aventure pointer-cliquer. Thimbleweed Park a gratté cette démangeaison pour moi, même si c’était honnêtement un peu trop difficile à gérer pour mon cerveau doux et lisse. J’ai donc décidé d’essayer Unholy Neighborhood, un autre pointer-cliquer, et j’ai adoré ça jusqu’à présent.

Un titre plus récent sorti en mai de cette année, Unholy Neighborhood (répertorié comme Unholy Adventure dans le Google Play Store) est un rare exemple d’un libre, un jeu de bonne qualité qui n’est pas noyé dans les publicités ou monétisé à tout va. La description du jeu prétend qu’il contient des publicités, mais j’ai joué sur l’émulateur Android BlueStacks et je n’ai jamais eu qu’une seule “annonce” à laquelle je peux penser, une petite fenêtre contextuelle me demandant si je voulais télécharger un autre des jeux du développeur. Après cette expérience, je pourrais bien faire ça, Dali Games.

Unholy Neighborhood s’ouvre sur une cinématique qui m’a rappelé The Purge, avec une bonne dose d’horreurs Eldritch mélangées pour faire bonne mesure. Le ciel d’une ville devient rouge alors que des hordes apparemment folles de personnes (ou peut-être de démons ?) vêtues de têtes d’animaux errent dans les rues en contrebas, faisant des ravages. Un observateur malheureux regarde la scène se dérouler avec terreur, ne réalisant pas qu’une monstruosité inconnue se faufile derrière lui, prête à faire une nouvelle victime.

Peter Grim, un homme apparemment ordinaire, doit naviguer dans une ville en effervescence pour retrouver sa femme disparue.

Smash réduit à un appartement standard et ennuyeux dans ce qui semble être la fin des années 70 ou le début des années 80. Un homme d’apparence parfaitement ordinaire, Peter Grim, se tient dans son salon entouré d’un papier peint jaune hideux, d’un tapis jaune assorti, d’un vieux téléviseur CRT dans un boîtier en bois et d’une console de jeu Atari originale, entre autres. Les nouvelles locales ont annoncé une tempête venant en sens inverse pendant près d’un mois et maintenant, elle commence enfin à frapper la ville. Des éclairs rouges traversent les nuages ​​sombres et Peter se rend compte qu’il ne sait pas où se trouve sa femme et qu’il n’arrive pas à la joindre.

Source : Rachel Mogan / Android Central

Ainsi commence la quête de Peter pour retrouver sa femme disparue. A-t-elle disparu de son plein gré ? A-t-elle été kidnappée ? Est-ce qu’elle vient de se faire piéger dans la ville pendant cette tempête sauvage qui semble rendre toute la population folle? Ce sont les questions auxquelles vous tenterez de répondre lorsque vous vous dirigerez vers la ville pour trouver Betty et la ramener à la maison en toute sécurité.

Conçu comme un jeu d’aventure pointer-cliquer relativement traditionnel, Unholy Neighborhood ne demande pas grand-chose au joueur d’un point de vue mécanique. Vous cliquez simplement vers la gauche ou la droite pour déplacer Peter ; ce faisant, des icônes apparaîtront sur les objets ou les personnes à proximité avec lesquels vous pouvez interagir. Les icônes de main indiquent les objets que vous pouvez ramasser, les zones de texte pour les personnes avec lesquelles vous pouvez discuter et les loupes pour les choses qui nécessiteront un peu plus de travail pour comprendre.

Entrez dans l’objectif principal du jeu, les énigmes de l’histoire. Intégré directement au système de progression, vous devrez résoudre des centaines d’énigmes pour arriver à la fin de ce récit tordu et tournant. Contrairement au revivaliste classique Thimbleweed Park, ces énigmes sont un peu plus faciles et ont tendance à rester contenues dans leur zone spécifique plutôt que sur plusieurs personnages ou lieux.

Source : Rachel Mogan / Android Central

Par exemple, vous devrez peut-être pirater les e-mails de votre femme pour essayer de savoir où elle est allée, mais vous ne vous souvenez pas de son mot de passe. Eh bien, vous devez d’abord trouver le câble pour brancher l’ordinateur, car il a été caché. Une fois que vous avez fait cela, vous devrez trouver le mot de passe en jouant à une partie de Pong sur votre Atari, que vous devez bien sûr corriger avant même de pouvoir jouer. Puis, en supposant que vous gagnez une partie de Pong, vous trouverez le surnom de votre femme dans son classement des meilleurs scores. ENSUITE, en utilisant son surnom, vous comparerez cela à un chiffrement pour déterminer quelles lettres correspondent à quels chiffres pour générer le mot de passe réel pour accéder au compte de votre femme.

Trouvez des objets, pour résoudre des énigmes, pour trouver plus d’objets pour résoudre plus d’énigmes ! Ce n’est pas révolutionnaire, mais c’est amusant.

Ce cycle de recherche d’objets pour terminer des puzzles, qui révèle plus d’objets qui aideront à résoudre plus de puzzles, n’est en aucun cas révolutionnaire. Mais personnellement, je l’ai trouvé charmant et la boucle de gameplay dans Unholy Neighborhood est, dans l’ensemble, assez satisfaisante. Vous pouvez parfois vous retrouver un peu perplexe; lorsque cela se produit, le jeu dispose d’un système d’indices intégré pratique où vous vérifiez un téléavertisseur pour les indices. Cependant, ces indices révélaient souvent tout le puzzle, alors j’ai essayé de les éviter pour garder au moins un certain niveau de défi dans le jeu.

Il y a certaines choses sur lesquelles je n’étais pas trop enthousiaste dans ce titre par ailleurs engageant. Premièrement, j’admets qu’une fois que vous entrez dans le flux du jeu, les énigmes peuvent commencer à devenir un peu trop faciles. Deuxièmement, bien que les graphismes soient parfaitement corrects pour un titre mobile, je ne décrirais pas personnellement le style artistique comme particulièrement agréable. Je pourrais même aller jusqu’à dire que les modèles de personnages et les portraits sont en fait assez moches. Mon dernier point de discorde est que le jeu comporte une petite quantité de dialogue vocal, généralement juste les deux premières lignes d’un personnage donné, et ce doublage n’est pas particulièrement bon. C’est bien, mais la livraison est apparue comme froide, fade ou maladroite le plus souvent.

Source : Rachel Mogan / Android Central

Cela étant dit, aucun de ces problèmes n’a suffi à m’empêcher de jouer, en grande partie parce que j’ai trouvé l’atmosphère et l’histoire du jeu suffisamment intéressantes pour continuer. Je n’en dirai pas trop, mais il y a finalement quelques indices vers une situation possible de Rosemary’s Baby-esque, combinée à un cadre troublant qui semble être basé sur une réalité alternative qui sent parfois assez fort le 1984 d’Orwell. La propagande gouvernementale, la surveillance et la méfiance parmi les citoyens flottent juste sous la surface de l’histoire, s’ajoutant à une expérience relativement unique malgré les sources célèbres dont les développeurs ont pu s’inspirer.

L’histoire commence aussi à devenir vraiment bizarre plus tard, alors attachez-vous, suspendez votre incrédulité et préparez-vous à quelques scénarios très étranges. Comme je l’ai dit, Unholy Neighborhood est entièrement gratuit, avec pour la plupart des publicités non intrusives et aucun achat intégré. C’est honnêtement un excellent rapport qualité-prix, avec des défauts mineurs qui peuvent être facilement négligés, et je recommanderais aux amateurs d’aventure pointer-cliquer de l’essayer !

Quartier impie

Une aventure pointer-cliquer qui vous emmène à travers une ville horrible remplie de terreurs inconnaissables. Frayez-vous un chemin pour sauver votre femme dans UnHoly Neighborhood !

