Afghanistan : Biden fustigé pour « manquement au devoir » au milieu des avertissements terroristes pour l’Occident | Monde | Nouvelles

Quelques semaines seulement auparavant, Biden avait insisté sur le fait qu’il était “très peu probable” que les talibans puissent envahir tout le pays.

S’adressant à Express.co.uk, Simon Dolan, commentateur politique et auteur de « Trump : The Hidden Halo », a accusé Biden de « manque de leadership ».

Il a déclaré: «Il y a seulement cinq semaines, Joe Biden a proclamé que nous ne verrions pas des Américains être transportés par avion hors de Kaboul par hélicoptère et son manque de leadership a vu cela devenir réalité en un peu plus d’un mois.

« Il est temps que Joe Biden fasse preuve d’une certaine conviction et veille à ce qu’une réponse militaire rapide et globale soit menée en Afghanistan pour protéger l’Occident et défendre le peuple afghan contre la terreur et la violence semées par les talibans. »

Sous l’administration Trump, un accord a été négocié avec les talibans pour retirer les troupes américaines en échange de garanties de sécurité de la part des militants.

L’accord initial de M. Trump aurait vu les troupes se retirer d’ici mai 2021, mais M. Biden a repoussé la date limite à la fin août.

M. Dolan a ajouté : « Le retrait chaotique et précipité des troupes d’Afghanistan par Joe Biden aura des conséquences profondes non seulement pour la région mais aussi pour le monde occidental.

« L’accord de Doha, orchestré par le président Trump, a demandé des garanties de sécurité aux talibans en Afghanistan tout en retirant les troupes sur une stratégie fondée sur des preuves et fondée sur le renseignement qui, si les talibans avaient avancé dans le pays, aurait vu les mesures militaires augmenter. . “

Joe Biden a fixé une date limite préliminaire pour retirer presque toutes les troupes du pays d’ici le 31 août, mais mercredi, il a déclaré à ABC que les forces américaines pourraient dépasser la date limite pour évacuer les Américains restants.

L’homme de 78 ans a défendu la gestion du retrait par son administration et a déclaré qu’il n’y avait aucun moyen pour les États-Unis de se retirer “sans que le chaos ne s’ensuive”.

Plus tôt cette semaine, M. Trump a fait irruption contre le président dans une déclaration furieuse, affirmant qu’il était “temps pour Joe Biden de démissionner en disgrâce”.