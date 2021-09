Afghanistan : Biden sous pression alors qu’une ONG déclare que les Américains sont bloqués – “Rien ne bouge” | Monde | Nouvelles

Le président Joe Biden, 78 ans, a subi une pression croissante après les retombées de la prise de contrôle des talibans en Afghanistan à la suite d’informations affirmant que des citoyens américains font partie de ceux qui sont bloqués dans la région nord du pays. Marina LeGree, qui a fondé l’ONG américaine Ascend en 2013, a affirmé qu’entre 600 et 1 300 personnes étaient bloquées en attendant de quitter l’Afghanistan près de l’aéroport de Mazar-i-Sharif.

On estime que 19 Américains auraient également été laissés en attente dans la ville contrôlée par les talibans.

Mme LeGree a déclaré que les personnes en attente étaient actuellement hébergées dans plusieurs endroits de la ville de la province de Balkh.

Le directeur exécutif de l’ONG basée en Virginie a déclaré à l’.: “Cela fait sept jours et rien ne bouge”.

Elle a ajouté : “Les talibans ne laissent tout simplement rien bouger.”

L’ONG a tenté d’aider à évacuer des groupes de filles et de femmes afghanes de la minorité ethnique Hazara.

Mme LeGree travaille sur les affaires afghanes depuis 2005, lorsqu’elle a travaillé avec l’Organisation internationale des Nations Unies pour les migrations dans la province afghane du Badakhshan.

Hier, lors d’une interview sur un réseau d’information américain, on lui a demandé de faire le point sur la situation en Afghanistan.

LeGree a déclaré au présentateur de MSNBC : “Malheureusement, il n’y a pas grand-chose à signaler.”

“Cela fait sept jours complets maintenant et tout le monde est toujours assis là, attendant des informations, attendant de bouger et rien ne se passe”, a-t-elle ajouté.

Une source de Washington a déclaré lundi que les ressources américaines en Afghanistan sont limitées.

LIRE LA SUITE : Les troupes du SAS trompent les talibans en se déguisant en femmes « dévotes »

Un porte-parole a déclaré à l’. : « Nous n’avons pas de personnel au sol, nous n’avons pas de moyens aériens dans le pays, nous ne contrôlons pas l’espace aérien – que ce soit au-dessus de l’Afghanistan ou ailleurs dans la région.

« Compte tenu de ces contraintes, nous n’avons pas non plus de moyen fiable pour confirmer les détails de base des vols charters, y compris qui peut les organiser, le nombre de citoyens américains et d’autres groupes prioritaires à bord, l’exactitude du reste du manifeste, et où ils prévoient d’atterrir.

“Nous tiendrons les talibans à leur engagement de laisser les gens quitter librement l’Afghanistan.”

Les membres du Parti républicain ont profité de la situation et de la baisse de la cote d’approbation du 46e président.

Le haut responsable du Grand Old Party au sein de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, Michael McCaul, a affirmé dimanche que les talibans détenaient six avions avec des citoyens américains à bord dans une « prise d’otages ».

Le membre du Congrès du Texas, âgé de 59 ans, a déclaré: “En fait, nous avons six avions à l’aéroport de Mazar-i-Sharif, six avions, avec des citoyens américains sur eux au moment où je parle, également avec ces interprètes, et les talibans les tiennent en otage pour les demandes en ce moment.”

A NE PAS MANQUER :

Les espoirs de majorité de Justin Trudeau anéantis – derniers sondages et cotes [INSIGHT]

Pourquoi la Pologne a-t-elle déclaré l’état d’urgence ? [REVEALED]

Biden a envoyé un avertissement de 1,45 billion de livres sterling alors que la tempête solaire pourrait paralyser les États-Unis [COST]

“L’État a autorisé ces vols et les talibans ne les laisseront pas quitter l’aéroport”, a ajouté M. McCaul dans son entretien avec Chris Wallace de Fox News.

Malgré les commentaires du membre du Congrès, LeGree a déclaré que “personne ne gardait la porte” avant d’ajouter “si ce n’est pas résolu très bientôt, nous sommes inquiets pour la sécurité physique de nos filles”.

Eric Montalvo, un ancien officier du Corps des Marines des États-Unis et maintenant avocat travaillant sur l’assistance de groupes sur deux des six avions affrétés, a déclaré : « Les talibans ne tiennent pas ces avions en otage.

“Le problème, c’est le gouvernement américain.”

Il a ajouté: “Tout ce que le département d’État a à faire est de passer un appel téléphonique et ces personnes pourront partir immédiatement.”