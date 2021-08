Afghanistan, Bitcoin entre hausses et difficultés Crypto nouveaux médias

in

La ruée sur les banques en Afghanistan s’avère dramatique, un scénario qui rend l’environnement parfait pour l’essor du Bitcoin. Mais il n’est pas si évident que cela se produira.

Depuis que les talibans ont repris le pouvoir, ils restreignent les libertés individuelles. L’un d’eux est le utilisation de l’argent. De nombreuses banques ont été fermées, d’autres fonctionnent, mais les Afghans ne sont pas autorisés à retirer plus de 200 dollars par jour.

Pour ceux qui tentent de fuir, c’est une somme dérisoire.

C’est dans ce scénario que le Bitcoin émerge comme une monnaie « alternative » car il n’est pas soumis au contrôle du gouvernement.

Cependant, un commerçant dit à CNBC, cette communauté crypto est actuellement très petite. Ceux qui ont des portefeuilles de crypto-monnaie préfèrent rester cachés, même s’il peut être très difficile pour les autorités afghanes de mettre la main sur les portefeuilles, précisément en raison de leur nature décentralisée.

La situation en Afghanistan

Après l’annonce du retrait de l’armée américaine d’Afghanistan, les talibans ont progressivement repris le pouvoir. Le président sortant a quitté le pays, le livrant effectivement aux mains du groupe extrémiste qui a déclaré la restauration de l’émirat islamique.

Cela a généré du chaos et de l’inquiétude. Des images de citoyens se massant à l’aéroport de Kaboul et remettant leurs enfants à des soldats occidentaux ont fait le tour du monde. Beaucoup ont tenté de s’échapper, s’accrochant même aux avions au moment de décoller.

La crise économique comme la crise politique

La prise du pouvoir par les talibans n’a pas seulement affecté le contexte géopolitique international, mais aussi l’économie.

Après la conquête de Kaboul, les principaux fournisseurs de paiements transfrontaliers, tels que MoneyGram et Western Union, ont arrêté leurs services. Les échanges de devises ont également été interrompus, ce qui pourrait entraîner un effondrement de la valeur de la monnaie locale.

Ce mélange de facteurs a fortement réduit la liquidité dans le pays, avec les conséquences décrites ci-dessus : les banques ferment ou rendent difficile le retrait d’argent.

La solution Bitcoin pour l’Afghanistan

Dans ce scénario, Bitcoin pourrait être la solution à l’abri de la faible liquidité, de l’inflation galopante et du contrôle du gouvernement.

Pour le moment, cependant, ce n’est pas nécessairement viable parce que l’utilisation de Bitcoin nécessite également une connexion Internet, et il semble que les talibans coupent cela aussi, en particulier dans les zones où leur contrôle n’est pas complet. En éliminant la connexion, la communication entre les insurgés est entravée.

Il freine également l’utilisation de devises alternatives, telles que les crypto-monnaies, qui nécessitent une connexion pour fonctionner.

Les histoire d’Ali, comme l’a dit ., montre qu’Internet est nécessaire. Le jeune homme démarrait une entreprise d’extraction de bitcoin et d’Ethereum. La coupure de sa connexion internet l’a contraint à revoir ses plans et à planifier une évasion, ailleurs.

« Il n’y a pas d’internet. S’il n’y a pas internet, je ne peux pas y faire mon travail. Si nous avions des smartphones équipés d’un appareil photo, les talibans ne le permettraient pas ».

C’est à partir de cette phrase dramatique que l’on peut voir comment la solution Bitcoin risque de ne pas être viable. Mais étant donné sa nature indépendante, il faut s’attendre à ce que la communauté crypto en Afghanistan, même si elle est petite et cachée, fasse tout son possible pour rester active et conserver son capital monétaire numérique.