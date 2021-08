Afghanistan: Boris Johnson rappelle les Communes pour un affrontement d’urgence AUJOURD’HUI – Les députés font rage à Biden | Politique | Nouvelles

in

Avant le débat à la Chambre des communes ce matin, le chef des libéraux-démocrates, Sir Ed Davey, a exhorté le gouvernement à augmenter considérablement sa participation au nombre de Réfugiés afghans autorisés à chercher refuge au Royaume-Uni.

Le gouvernement a proposé d’en réinstaller 20 000 au cours des sept prochaines années, dont 5 000 au cours de la première année dans le cadre du programme de réinstallation des citoyens afghans.

Sir Ed a déclaré à BBC Breakfast: “Mon inquiétude est que le gouvernement ne propose de réinstaller 5 000 personnes au cours de la prochaine année environ.

“Les libéraux-démocrates pensent qu’il devrait être de 20 000 au cours de l’année prochaine.

« Nous savons que ce sont des centaines de des milliers de personnes dont la vie est en danger.

“La Grande-Bretagne doit jouer un rôle, avec d’autres pays, et nous devons jouer un rôle de toute urgence.

“C’est pourquoi les libéraux-démocrates ont déclaré qu’au minimum, nous devrions prendre 20 000 personnes au cours de l’année prochaine.

“L’engagement du gouvernement envers 20 000 est sur le long terme, quel qu’il soit.

“Nous allons donc faire pression à la Chambre des communes pour le gouvernement de faire bien plus et de travailler avec nos voisins en Europe et ailleurs pour qu’il y ait un véritable effort international.”