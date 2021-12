Afghanistan Boxer Drame : « Si les talibans nous trouvent, ils nous tueront »

L’arrivée au pouvoir des talibans en Afghanistan a entraîné la restriction de nombreux droits, en particulier dans le cas des femmesMais cela a également conduit de nombreux citoyens afghans à être persécutés pour avoir pratiqué la boxe. C’est ce qui lui est arrivé à l’équipe afghane de boxe, qui après avoir participé aux Coupes du monde de boxe organisées en Serbie sont restées dans le pays des Balkans à la recherche de visas leur permettant de vivre et de s’entraîner dans un pays occidentalcar la boxe est interdite en Afghanistan en vertu des nouvelles lois des talibans.

S’adressant à l’Associated Press, le président de la Fédération afghane de boxe, Waheedullah Hameedi, a raconté comment la vie des boxeurs dans le pays a changé après l’arrivée des talibans au pouvoir. Un drame que Hameedi lui-même a vécu de près lorsque son père a été assassiné en 2019 pour avoir encouragé les femmes à pratiquer la boxe. « Lorsque le régime taliban est arrivé au pouvoir en Afghanistan, tout a changé. Il est très difficile d’être champion du monde sous un nouveau régime et un nouveau gouvernement. Comme vous le savez, la situation en Afghanistan est très difficile et très mauvaise. ne nous permet pas au début de continuer à boxer ou d’ouvrir le gymnase. Tout le monde avait peur de boxer ou d’aller quelque part. La boxe est « haram » pour les talibans, quelque chose dans l’Islam qui est illégal pour eux. Nous espérons recevoir les visas le plus tôt possible afin qu’il n’y ait pas de problèmes en Serbie. Nous pouvons aller dans un pays plus sûr et son avenir sera garanti. »

Plus déchirant est le témoignage d’un de ces boxeurs, Hasib Malikzada, dont la famille a rejoint la résistance contre les talibans dans la vallée du Panjshir et qui a raconté leur drame dans des déclarations à l’Agence France Presse. « Quand les talibans sont arrivés, nous ne pouvions pas continuer à boxer. Si les talibans nous trouvent, ils nous tueront. », assure-t-il alors qu’il continue de s’entraîner en Serbie en attendant l’arrivée des visas pour continuer à développer sa passion pour la boxe loin des menaces du régime taliban.