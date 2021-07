Afghanistan, Chine et Antony Blinken en Inde

Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken. (Source de la photo : .)

Par le Dr Aparaajita Pandey,

Ce sont des moments intéressants pour l’Inde et ses voisins. En tant que secrétaire d’État américain, Antony Blinken se rend en Inde dans le cadre d’une série de pourparlers continus entre lui et le ministre indien des Affaires étrangères, Subhramanyam Jaishankar ; tous les regards seraient tournés vers le retour des troupes américaines d’Afghanistan et son plus grand impact dans la région.

Les troupes américaines (américaines) en Afghanistan ont été une réalité pendant la majorité des deux dernières décennies, une génération entière a grandi en considérant les troupes comme un élément permanent de l’Hindukush afghan, mais alors que les troupes se préparent pour un retrait qui est prévu pour être complet d’ici la fin août, la menace d’une prise de contrôle complète par les talibans est devenue de plus en plus imminente de jour en jour. Les talibans ont déjà pris le contrôle de districts du nord et fermé certaines parties de la frontière afghano-pakistanaise pour arrêter les personnes qui tentent désespérément de s’échapper. Le régime taliban est synonyme non seulement de violence horrible, mais aussi d’oppression extrême des femmes. Alors que la plupart des gens sont préoccupés par le genre de vide que les troupes américaines laissent derrière eux et par le rythme auquel les talibans gagnent du terrain, le président Biden a déclaré dans son récent discours a déclaré catégoriquement que « les droits des femmes et des filles afghanes n’étaient pas en entre les mains de l’armée américaine et étaient désormais sous la responsabilité du régime actuel d’Afghanistan ».

Ce n’est pas seulement le peuple afghan qui s’inquiète de son sort, mais aussi toute la région de l’Asie du Sud qui regarde fixement l’instabilité imminente qu’entraîne l’ascension des talibans. Cependant, il est important de se rappeler qu’un retrait de l’armée américaine des talibans ne se traduit pas automatiquement par un manque de présence américaine. Les ambitions maritimes chinoises ont inquiété non seulement la mer de Chine méridionale et l’Indo-Pacifique, mais aussi les nations du monde entier. Le Royaume-Uni a décidé de stationner deux de ses navires de guerre dans la mer de Chine méridionale même et l’un de ces navires de guerre a atteint sa destination aujourd’hui ; on peut s’attendre à une croissance similaire de l’intérêt et de l’utilisation des forces navales dans la grande région de l’océan Indien de la part des pays membres de QUAD également.

Une spéculation sur ce que pourrait entraîner la rencontre entre Blinken et Jaishankar a tendance à se concentrer sur les problèmes qui se préparent en Afghanistan et les retombées qu’ils pourraient avoir dans la région, ainsi que sur les intentions chinoises pour l’océan Indien et la région dans son ensemble. Cela ne veut cependant pas dire que le seul objectif de la réunion serait un ordre du jour en deux points se concentrant sur l’Afghanistan et la Chine. La rencontre d’aujourd’hui entre le secrétaire d’État américain et le ministre indien des Affaires étrangères ne doit pas être considérée comme un incident isolé. Ceci s’inscrit dans la continuité de l’intérêt toujours croissant des États-Unis pour l’Indo-Pacifique. La collaboration et la coopération sur des questions telles que le changement climatique, la cybersécurité, les alliances démocratiques, ainsi que les secours humanitaires et en cas de catastrophe, en particulier à l’époque de la pandémie de Covid-19, sont devenues le motif principal de la plupart des pays, en particulier ceux du QUAD.

Alors que le Covid-19 obligeait le monde à fonctionner virtuellement, le Sommet QUAD de mars 2021 n’a pas fait exception. Au cours de ce sommet accompagné d’une discussion sur la nécessité d’un Indo-Pacifique libre et d’un confinement de la Chine, il a également été décidé qu’un total d’un milliard de vaccins seront livrés d’ici 2022. Les pays de l’Indo-Pacifique en bénéficieraient grandement. . La diplomatie Covid qui a été suivie par l’Inde au début, qui se concentrait sur l’aide sous la forme d’envoi de fournitures et d’équipements médicaux, de kits d’EPI, de masques, ainsi que de vaccins une fois qu’ils ont été développés, a conduit les États-Unis et l’Inde à établir une relation plus profonde, qui était évident lorsque les États-Unis sont venus en aide à l’Inde au moment du besoin dans le contexte des vaccins.

Les États-Unis et l’Inde ont partagé des relations largement cordiales et sont désormais des pays qui se reconstruisent tout en luttant simultanément contre la pandémie. La menace de l’influence chinoise en plein essor dans le monde en développement ainsi que sa présence croissante dans la région Indo-Pacifique est une source de préoccupation pour l’Inde et les États-Unis.

Il serait raisonnable de s’attendre à ce que la rencontre d’aujourd’hui entre Blinken et Jaishankar tourne autour d’une plus grande collaboration entre les deux pays de l’Indo-Pacifique et également dans des domaines qui ont besoin d’une coopération mondiale.

(L’auteur est professeur adjoint au Département de politique publique et de l’Université Amity, NOIDA et titulaire d’un doctorat du Centre d’études canadiennes, américaines et latino-américaines de l’Université Jawaharlal Nehru. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou politique de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.