Afghanistan : des combattants talibans filmés en train de s’entraîner dans un « gymnase présidentiel » | Monde | Nouvelles

La vidéo troublante qui circule sur les réseaux sociaux montre une multitude de combattants sur des machines de course, des appareils de musculation et même des haltères de levage. À un moment donné, on peut même voir un combattant courir à reculons sur un vélo elliptique tandis qu’un autre a du mal à soulever un ensemble de poids. Les images étranges surviennent alors que de plus en plus de vidéos émergent de combattants talibans présents dans les espaces publics à travers l’Afghanistan après leur prise de contrôle éclair du pays.

Les hommes vêtus de leur traditionnel Shalwar Kameez peuvent être entendus en train de rire alors qu’ils courent dans le gymnase en essayant différents équipements.

On peut alors voir des combattants essayer de faire des exercices sur des machines volantes tout en parlant dans leur langue locale.

Et dans un moment bizarre, la caméra se tourne vers un combattant qui semble avoir un lanceur RPG attaché à son dos.

Alors qu’un autre homme peut être vu en train de faire de l’exercice sur un banc pendant que les hommes déterminent ce que fait chaque pièce d’équipement.

Les images particulières proviendraient du gymnase du palais présidentiel, mais cela n’a pas été confirmé.

Cela survient alors que de nouvelles images commencent à émerger des talibans alors que le groupe terroriste s’empare de l’Afghanistan.

Hier, une autre vidéo circulant en ligne a semblé montrer les talibans sur des auto-tamponneuses dans un parc à thème.

Dans les images effrayantes, seuls les hommes peuvent être vus en train de profiter des auto-tamponneuses alors qu’ils chargent dans un parc à thème en Afghanistan.

Les talibans contrôlent désormais l’Afghanistan à la suite d’une offensive éclair qui aurait envoyé le président Ashraf Ghani fuir vers le Tadjikistan voisin tandis que l’armée se retirait.

Le groupe est apparu aujourd’hui lors d’une conférence de presse à Kaboul alors qu’il présentait au monde comment il entendait diriger l’Afghanistan à l’avenir.

S’exprimant lors de la conférence, le porte-parole des talibans Zabihullah Mujahid a expliqué que le pays sera dirigé selon des coutumes islamiques strictes, il a déclaré : « L’islam est important en Afghanistan et tout ce qui est contre l’islam ne sera pas accepté !

Il a poursuivi en disant : « Tous auront des droits sous l’égide de l’Islam. Nous voulons que le monde nous fasse confiance afin que nous puissions travailler pour le mieux-être du peuple afghan.

“L’Afghanistan a une éthique nationale, une tradition nationale et personne ne sera autorisé en Afghanistan à s’ingérer dans ces choses.”

Sous le règne des talibans de 1996 à 2001, le groupe appliquait une interprétation stricte de la charia où l’accès des femmes à l’éducation et au travail était restreint et les châtiments publics, notamment la lapidation à mort et les exécutions, étaient monnaie courante.

Le groupe nie vouloir un retour à ce type de gouvernance en Afghanistan, déclarant qu’il recherche un “véritable système islamique” en Afghanistan.

Mais s’adressant à la BBC dimanche, Suhail Shaheen, un porte-parole des talibans au Qatar, n’a pas écarté la possibilité d’un retour de ces pratiques, il a déclaré : “Je ne peux pas dire pour le moment, c’est aux juges de la les tribunaux et les lois. Les juges seront nommés selon la loi du futur gouvernement.