Afghanistan : Donald Trump annonce la prise de contrôle des talibans pour “tuer des terroristes” – VIDEO | Monde | Nouvelles

L’observation de la Journée nationale des friperies a peut-être eu plus de célébrants cette tournée si la traction de la revente est un indicateur. « La Journée nationale des friperies est l’occasion de célébrer la joie de l’épargne et le frisson de la chasse », a déclaré Onney Crawley, directeur du marketing chez Goodwill Industries International. Et […] More