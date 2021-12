Afghanistan : Efficacité de l’approche de puissance douce de l’Inde

L’approche du « Soft Power » de l’Inde pour influencer l’issue des événements en Afghanistan a été un test de ses manœuvres diplomatiques.

Par MAJ GEN NK BHATIA

Les deux décennies d’engagement de l’Inde avec l’Afghanistan et son peuple, construits minutieusement autour de l’aide au développement, des contacts entre les peuples et de la promotion d’une configuration démocratique semblaient avoir échoué après l’onction du régime taliban soutenu par le Pakistan à Kaboul.

Les Afghans ont apprécié la diplomatie indienne du soft power dans laquelle l’Inde a construit sa bonne volonté sans être vue directement impliquée militairement en Afghanistan, bien qu’elle ait fourni une assistance militaire en renforçant les capacités des Forces de défense nationale afghanes (ANDFS), qui comprenaient du personnel des forces armées et de la police afghanes.

Une introspection sur l’engagement de l’Inde avec l’Afghanistan, après le retrait de la première mainmise des talibans sur le pays, serait de déterminer si l’Inde a bien joué ses cartes, d’être considérée comme un acteur majeur en Afghanistan, d’influencer les événements pour obtenir un résultat qui a déterminé son intérêts et le placer sur un piédestal pour être compté parmi les pays qui pourraient modifier l’issue des événements de manière à protéger ses intérêts.

L’Inde a été le premier pays à s’engager sans réserve dans la fourniture d’une aide au développement à l’Afghanistan au début de 2001. Les efforts de l’Inde visaient à reconstruire les infrastructures endommagées et à lancer des programmes de développement construits autour de petits projets communautaires pour garantir que les avantages atteignent l’homme ordinaire et profitent à un maximum de personnes. en Afghanistan. L’Inde a également renforcé son aide dans les domaines de l’éducation, des services médicaux, des transports, des télécommunications, de l’agriculture, de l’irrigation, de la production d’électricité, de l’industrie et du développement rural. Il a également amélioré les contacts entre les personnes en offrant des bourses libérales pour l’enseignement supérieur dans les universités indiennes.

Le coût estimé de l’Inde pour fournir une aide humanitaire et au développement a été estimé à 3 milliards de dollars. L’Inde a commencé par le développement d’importants projets d’infrastructure dans le sud-ouest de l’Afghanistan, l’autoroute de Zaranj à Delaram, qui a été inaugurée par le président Hamid Karzai et le ministre indien des Affaires étrangères de l’époque, Pranab Mukherjee, le 22 janvier 2009.

Il a été suivi de la construction d’une ligne de transmission 220 kV DC de Pul-e-Khumri à Kaboul et d’une sous-station 220/110/20 kV à Chimtala pour apporter de l’énergie supplémentaire du réseau nord à Kaboul, la construction et la mise en service du projet électrique du barrage de Salma (42 MW) dans la province d’Hérat ; Construction du Parlement afghan ; Restauration des infrastructures de télécommunication dans 11 provinces et extension du réseau national de télévision.

Cependant, c’est dans le domaine de l’aide humanitaire que les efforts de l’Inde ont été salués dans le monde entier. De la fourniture de biscuits enrichis à haute teneur en protéines à près de 2 millions d’enfants dans le cadre d’un programme d’alimentation scolaire administré par le Programme alimentaire mondial, un don de 250 000 tonnes métriques de blé annoncé en janvier 2009 pour aider l’Afghanistan à surmonter la crise alimentaire d’alors, une consultation médicale gratuite et des médicaments par le biais de 5 missions médicales indiennes auprès de plus de 30 000 Afghans chaque mois, la reconstruction d’un centre de santé infantile à Kaboul et l’offre de bus pour les transports urbains de masse, d’ambulances et de véhicules utilitaires pour les municipalités, l’aide de l’Inde visait à atténuer les problèmes des gens ordinaires.

L’Inde a été confrontée à d’innombrables problèmes lors de l’acheminement de son aide à l’Afghanistan, principalement en raison du manque de connectivité directe entre les deux pays. Son aide, même humanitaire, était à la merci d’un voisin obstiné qui restait insensible au sort des Afghans, refusant le transit de l’aide indienne par son territoire, s’abstenant finalement de n’en laisser qu’une partie passer son territoire.

L’approche du « Soft Power » de l’Inde pour influencer l’issue des événements en Afghanistan a été un test de ses manœuvres diplomatiques. Ayant un intérêt direct à stabiliser l’Afghanistan pour promouvoir ses propres intérêts stratégiques, l’Inde est désormais confrontée à l’épreuve décisive de rester pertinente après avoir été déjouée par un voisin réticent qui a utilisé sans relâche une politique de violence et de terrorisme pour oindre un régime qui a jusqu’à présent mis de côté l’Inde Approche « soft power » pour rester pertinente en Afghanistan.

Le concept de « Soft Power » a été énuméré par le diplomate américain Joseph Nye dans son livre « The Changing Nature of American Power » qui a énuméré que le pouvoir de cooptation est « la capacité d’une nation à structurer une situation de sorte que d’autres nations développent des préférences ou définir leurs intérêts d’une manière compatible avec sa nation. Il apparaîtrait ainsi que l’Inde à travers son approche du « soft power » a tenté de définir ses intérêts alignés sur les intérêts afghans ; englobant des aspects stratégiques, politiques et économiques dont les deux pays pourraient bénéficier.

L’un des principaux domaines dans lesquels l’Inde a tenté d’influencer l’Afghanistan était la promotion de la démocratie et des institutions démocratiques telles que la construction de son parlement et la fourniture d’une assistance dans la conduite des élections. Tout cela semble avoir échoué, toutes les institutions démocratiques ayant été dirigées par un régime autocratique. D’autres domaines où l’Inde a étendu son assistance étaient l’aide au développement de réseaux de télévision, la promotion des échanges culturels, Bollywood, les sports, y compris le cricket et le football masculins et féminins, tous contraires au nouveau régime taliban.

M. HHS Vishwanathan, un responsable de l’IFS lors d’une conférence, a expliqué que si le «soft power» peut être une condition nécessaire pour atteindre les objectifs, mais n’est pas une condition suffisante car les objectifs de la politique étrangère ne sont pas des décisions unilatérales et leur succès dépend également des autres nations. Leurs intérêts jouent également un rôle crucial. Si les objectifs de deux nations se contredisent alors « ils ne suivraient pas notre ligne ».

Cela semble être une situation difficile indienne par rapport à l’Afghanistan aujourd’hui où les objectifs de deux pays ne semblent pas converger pour forger une relation bilatérale solide.

L’Inde n’a presque jamais énuméré le « Hard Power » comme objectif déclaré de sa politique étrangère, sauf dans des circonstances exceptionnelles. L’Inde s’est couverte de gloire lorsqu’elle est brièvement intervenue pour aider à créer le Bangladesh des griffes d’un régime pakistanais despotique, montrant qu’elle était capable de prendre des décisions difficiles. De même, une intervention rapide aux Maldives a pu déjouer un coup d’État. Cependant, son intervention militaire précipitée et imprévue au Sri Lanka s’est avérée être un désastre.

Ayant acquis une autonomie économique, l’Inde a de plus en plus utilisé l’aide économique comme moyen de favoriser les relations bilatérales, en particulier avec ses voisins et les pays africains.

La situation difficile de l’Inde pour s’engager avec l’Afghanistan pose des défis formidables et une ingérence du Pakistan. L’offre d’aide humanitaire de l’Inde pour fournir 5 millions de tonnes de blé à l’Afghanistan est restée l’otage des caprices de l’establishment pakistanais bien que le régime de Kaboul ait exprimé sa volonté de l’accepter.

L’aide humanitaire indienne peut être la première étape mais ne serait certainement pas la dernière étape pour venir en aide à l’Afghanistan. Bien que les limites du « Soft Power » soient bien connues, c’est peut-être la seule option pour l’Inde pour se rapprocher de l’Afghanistan.

(L’auteur est un vétéran de l’armée indienne. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. La reproduction de ce contenu sans autorisation est interdite).

