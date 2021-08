Afghanistan EN DIRECT : Les talibans « massacrent des civils » alors que les meurtres par vengeance s’intensifient après le retrait | Monde | Nouvelles

in

L’ambassade de Londres et l’ambassade de Washington ont déclaré lundi dans des tweets : « Les talibans ont massacré des dizaines de civils par vengeance. Ces meurtres pourraient constituer des crimes de guerre.

« Les dirigeants des talibans doivent être tenus pour responsables des crimes de leurs combattants. Si vous ne pouvez pas contrôler vos combattants maintenant, vous n’aurez plus rien à faire dans la gouvernance plus tard. »

La Commission afghane indépendante des droits de l’homme a ajouté que des combattants talibans avaient également commis des meurtres par vengeance à Spin Boldak, ce qui a encore plus scandalisé les relations entre les États-Unis et le Royaume-Uni.

Des milliers de civils ont déjà dû fuir Lashkar Gah, Kandahar et Herat juste avant que les combattants talibans n’attaquent et poursuivent un week-end de destruction sur les trois capitales provinciales.

Les talibans ont déclaré : « Après avoir pris le contrôle du district de Spin Boldak, les talibans ont pourchassé et identifié les responsables gouvernementaux passés et présents et ont tué ces personnes qui n’avaient aucun rôle de combattant dans le conflit.

Sarah Leahy, coordinatrice de Medicine Sans Frontiers Helmand, a déclaré : « Il y a eu des tirs incessants, des frappes aériennes et des mortiers dans les zones densément peuplées. Des maisons sont bombardées et de nombreuses personnes sont gravement blessées.

Les États-Unis ont proposé d’accueillir des réfugiés afghans fuyant les combats.

Le département d’État américain a déclaré lundi : « À la lumière des niveaux accrus de violence des talibans, le gouvernement américain s’efforce d’offrir à certains Afghans, y compris ceux qui ont travaillé avec les États-Unis, la possibilité de réinstaller les réfugiés ».

Ashraf Ghani, le président de l’Afgahanistan, a déclaré : « La raison de notre situation actuelle est que la décision a été prise brusquement. »

Il a également averti Washington que leur retrait aurait des “conséquences”.

