Afghanistan EN DIRECT : Les talibans prennent le contrôle de Kaboul alors que les Britanniques évacuent – ​​fusillade près de l’aéroport | Monde | Nouvelles

in

Les combattants talibans ont déclaré « La guerre est finie » après s’être emparés du palais présidentiel, faisant fuir le président Ashraf Ghani. La déclaration de victoire fait suite à une avancée fulgurante à travers l’Afghanistan, qui a vu 20 capitales provinciales tomber aux mains des talibans en moins de deux semaines. Des photos ont émergé de centaines d’autres combattants talibans envahissant la capitale Kaboul alors que les citoyens se démènent pour s’échapper à l’aéroport de Kaboul.

“Je suis dans un état de choc complet.

« L’entrée des talibans qui m’a fait peur, mais [President Ashraf] Ghani nous laisser tous dans cette situation a été le pire”, a déclaré un propriétaire de magasin à Kaboul.

La ville a sombré dans le chaos avec des résidents et des ressortissants étrangers désespérés de s’échapper.

Les habitants ont déclaré que les bureaux du gouvernement sont vides et que le quartier des ambassades non loin de l’aéroport de Kaboul est complètement désert, avec des diplomates et des familles quittant le pays ou se précipitant vers des refuges.

Les États-Unis ont déplacé tout le personnel de l’ambassade à l’aéroport où l’armée américaine a sécurisé le périmètre et contrôle le contrôle du trafic aérien pour évacuer le personnel américain et allié de la région.

Plus de 60 pays, dont le Royaume-Uni et les États-Unis, ont demandé aux talibans d’autoriser toute personne souhaitant partir à le faire.

LIRE LA SUITE: Ben Wallace pleure en admettant que “certains ne récupéreront pas l’Afghanistan”

L’ambassadeur britannique orchestrerait l’évacuation de ressortissants britanniques d’un refuge de la capitale.

L’étudiant de l’université de Loughborough, Miles Routledge, 22 ans, est piégé dans la ville de Kaboul détenue par les talibans après y avoir voyagé en vacances.

L’étudiant en physique s’est envolé pour l’Afghanistan déchiré par la guerre après avoir recherché sur Google “les pays les plus dangereux à visiter” et s’être porté candidat à la première place.

Miles a informé hier ses amis et sa famille sur son compte Facebook : « Plus de vols à Kaboul, je suis bloqué en Afghanistan. Un peu de cornichon.

Il se cache maintenant dans une maison sûre des Nations Unies à Kaboul après plusieurs tentatives pour quitter la ville détenue par les talibans, rapporte The Spectator.

Le Parlement a été rappelé la semaine prochaine pour discuter de la réponse du gouvernement à la crise actuelle.

SUIVEZ CI-DESSOUS POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT…